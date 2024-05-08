المديرية العامة للدفاع المدني: تم إصلاح الرقم 125 للتبليغ عن أي طارىء

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في بيان أنه "بات بإمكان المواطنين معاودة الاتصال على الرقم 125 للتبليغ عن اي طارىء، بعد أن تم إصلاح العطل التقني الذي طرأ صباح اليوم من قبل فرق هيئة أوجيرو".