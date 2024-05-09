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أمن الدولة تتابع حملتها على شركات المراهنات غير الشرعيّة

أمن وقضاء
2024-05-09 | 03:24
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أمن الدولة تتابع حملتها على شركات المراهنات غير الشرعيّة
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أمن الدولة تتابع حملتها على شركات المراهنات غير الشرعيّة

تابعت المديريّة العامّة لأمن الدولة حملتها لمكافحة ظاهرة مكاتب البورصة والمراهنات غير الشرعيّة. 

وفي هذا السياق، قامت المديريّة في زحلة بعمليّات دهم لسبعة مكاتب بورصة ومراهنات غير شرعيّة، وصادرت محتوياتها من الإلكترونيّات ووثائق ورقيّة، وختمتها بالشمع الأحمر، وتمّ توقيف أصحابها والتحقيق معهم بعد أخذ إشارة القضاء. 

كذلك، دهمت دوريّة من أمن الدولة مكتباً للبورصة والمراهنات في البقاع الغربي، وقامت بمصادرة محتوياته، وختمته بالشمع الأحمر.
 

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زحلة

البقاع الغربي

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