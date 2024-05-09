توقيف أحد المشتبه بهم بجرائم سلب...

توافرت معلومات لمفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدّرك الإقليمي عن تواجد أحد مرتكبي جرائم السلب وتعاطي المخدّرات في الدّامور.



ونتيجة الاستقصاءات والتحريّات، توصّل العناصر إلى تحديد هويّته، ومكان تواجده. وتبيّن أنّه يُدعى: م. ن. (مواليد عام 1988، لبناني).



وفي تمام الساعة 09،00 من تاريخ 26/04/2024، تمكّنت إحدى الدوريّات من توقيفه في بلدة الدامور- مخرج الجبل، على متن سيّارة نوع هيونداي، وبرفقته المدعو: م. ج. مجهول باقي الهويّة، الذي فرّ إلى جهة مجهولة.



وبتفتيشه والسيّارة، عُثر على:



-قارورة صغيرة تحتوي /5/ حبّات من مادّة الـ "ريفوتريل"



-غليون "PIPE" لتعاطي المخدّرات



-هواتف خلويّة



وأجري المقتضى القانوني بحقّ (م. ن.)، وأودع مع المضبوطات القطعة المعنيّة لاستكمال التحقيق من قبلهم، والعمل جار لتوقيف (م. ج.).



