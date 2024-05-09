توقيف سورييّن شاركا في معارك عرسال ضد الجيش

أوقفت دورية من مديرية المخابرات السوري (م.ح.) وشقيقه (م.ح.) لانتمائهما إلى مجموعات مسلحة في سوريا ومشاركتهما في معارك عرسال ضد الجيش اللبناني.



وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.