الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لو ما التقينا
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

توقيف سورييّن شاركا في معارك عرسال ضد الجيش

أمن وقضاء
2024-05-09 | 09:01
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
توقيف سورييّن شاركا في معارك عرسال ضد الجيش
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
توقيف سورييّن شاركا في معارك عرسال ضد الجيش

أوقفت دورية من مديرية المخابرات السوري (م.ح.) وشقيقه (م.ح.) لانتمائهما إلى مجموعات مسلحة في سوريا ومشاركتهما في معارك عرسال ضد الجيش اللبناني.

وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.

أخبار لبنان

آخر الأخبار

أمن وقضاء

سورييّن

شاركا

معارك

عرسال

الجيش

LBCI التالي
الجهات الرسمية اللبنانية تتعاطى بجدية مع التحذيرات الفرنسية الأميركية (الشرق الأوسط)
المديرية العامة للدفاع المدني: تم إصلاح الرقم 125 للتبليغ عن أي طارىء
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
منوعات
10:33

رفض الذهاب إلى جنازة طفله والسبب معاناة الأخير من احتياجات خاصة: ما قام به هذا الأب لا يُصدق!

LBCI
أخبار دولية
10:31

وفدا حماس واسرائيل غادرا القاهرة وجهود الوسطاء "مستمرة"

LBCI
صحة وتغذية
10:29

منها الدجاج المقلي... هذه الأطعمة قد تؤدي إلى الوفاة المبكرة

LBCI
آخر الأخبار
10:28

المقاومة الإسلامية: إستهدفنا مجموعة لجنود العدو الإسرائيلي في نقطة الجرداح بالأسلحة المناسبة وحققنا إصابة مباشرة ‏وأوقعنا أفرادها بين قتيل وجريح‏

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
09:30

إقفال محال غير شرعية في عدلون - الزهراني

LBCI
أمن وقضاء
08:48

توقيف أحد المشتبه بهم بجرائم سلب...

LBCI
أمن وقضاء
08:31

بيان للأمن العام بشأن منح إقامات سنوية ودائمة

LBCI
أمن وقضاء
03:51

أمين الفتوى تقدم بإخبار بحق المدعوة شادن فقيه بجرم الاساءة للدين الإسلامي

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
07:01

إصابة 11 شخصا بعد خروج طائرة عن المدرج في مطار بالسنغال

LBCI
موضة وجمال
2024-04-30

وفاة مصممة فساتين الزفاف اليابانية يومي كاتسورا

LBCI
موضة وجمال
2024-03-06

50 سؤالا مع ياسمينا زيتون في منزلها... هل هي "عازبة" ومن هو الشخص الذي تعتبره مثالها الأعلى؟ (فيديو)

LBCI
أمن وقضاء
2024-04-23

تدابير سير على المسلك الغربي لنفق المطار

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:24

تكتل لبنان القوي في عين التينة لبحث مخاطر النزوح السوري

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:11

لماذا تمنع الولايات المتحدة إرسال السلاح الى اسرائيل؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:58

الجزء الشرقي من رفح جنوبي قطاع غزّة بعد التوغل البري الاسرائيلي فيه

LBCI
أخبار لبنان
06:51

مع ارتفاع اعداد النازحين السوريين في لبنان... الكتل النيابية: لوضع خطة وطنية لمواجهة النزوح

LBCI
أخبار لبنان
06:49

تحضير ملف يضم جميع حالات توقيف صحافيين عن العمل بسبب تغريدات

LBCI
أخبار لبنان
06:47

تداعيات ملف التيكتوك على طاولة لجنة الاعلام والاتصالات...هل من جدوى من ايقافه؟

LBCI
أخبار لبنان
06:36

فيّاض يوقّع على الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه وثمانية مراسيم تطبيقية لقانون المياه

LBCI
أخبار لبنان
04:21

لحماية الأطفال على الإنترنت... خطوات تقنية يمكن للأهل استخدامها

LBCI
أخبار دولية
01:53

مستشار للزعيم الأعلى: إيران ستغير عقيدتها النووية إذا أصبح وجودها مهددا من إسرائيل

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
04:57

لماذا أخفت مايا دياب خبر طلاقها من عباس ناصر؟

LBCI
خبر عاجل
03:51

ترقبوا رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ضمن برنامج جدل عبر LBCI في تمام ٨:٣٠ مساءً

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

إجراءات جديدة من الأمن العام لكل السوريين من حاملي الإقامات…

LBCI
أمن وقضاء
03:51

أمين الفتوى تقدم بإخبار بحق المدعوة شادن فقيه بجرم الاساءة للدين الإسلامي

LBCI
منوعات
15:50

بسبب عدم قدرته على شراء منزل لحبيبته... مراهق يحوّل مرآب والديه إلى شقة والنتيجة مذهلة! (فيديو)

LBCI
صحف اليوم
00:36

"حزب الله" يغير تكتيكاته العسكرية بجنوب لبنان (الشرق الأوسط)

LBCI
منوعات
11:09

بعد أشهر على انفصالها عن حبيبها... شابة عشرينية تكتشف وقائع صادمة!

LBCI
أخبار دولية
14:01

مسؤولون إسرائيليون لنظرائهم الأميركيين: قرار بايدن تعليق شحنات الأسلحة إلى إسرائيل قد يقوض مفاوضات الرهائن

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More