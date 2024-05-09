إقفال محال غير شرعية في عدلون - الزهراني

قامت دورية من مركز الزهراني الإقليمي - شعبة الإستقصاء، بمؤازرة من دائرة الأمن القومي - شعبة الجنوب، بجولة على المحال التي يديرها السوريون بطريقة غير شرعية.



وقد تم اقفال صالون حلاقة رجالي وكاراج تصليح دراجات نارية في بلدة عدلون.