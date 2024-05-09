الدفاع المدني: البحث عن مفقود بين رأس بيروت وطبرجا

يعمل عناصر من وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني، بمشاركة زورق تابع الى القوات البحرية في الجيش اللبناني، على البحث عن مواطن فقد الإتصال به اثناء ممارسته هواية الإبحار عبر Kayak، وذلك مقابل الشاطىء بين رأس بيروت وطبرجا.



وستستمر عمليات البحث الى أن يتم العثور على المفقود.