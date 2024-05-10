تعميم صورة مطلوب للسّلطات العراقيّة بجرم قتل... هل تعرفون شيئاً عنه؟

عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة شخص مطلوب للسّلطات العراقيّة بجرم قتل، ويُدعى: ح. ع. (مواليد عام 1979، عراقي).



لــذلك، تطلب هذه المديريّة العامّة مِمَّن يعرف عنه شيئًا أو عن مكان وجوده، الحضور إلى قسم المباحث الجنائيّة المركزيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة، أو الاتّصال على الرقم 424336-01 للإدلاء بما لديهم من معلومات. علماً أنّ كلّ من يساهم في إعطاء أي معلومة، يبقى اسمه طيّ الكِتمان وفقًا للقانون.