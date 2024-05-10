اثر المظاهر المسلحة أثناء مراسم دفن في بلدة ببنين... سلسلة التوقيفات مستمرة

إلحاقًا بالبيان السابق للجيش المتعلق بتنفيذ عملية دهم وتوقيف 10 أشخاص على أثر إطلاق النار والمظاهر المسلحة أثناء مراسم دفن في بلدة ببنين – عكار بتاريخ 28/ 4/ 2024، دهمت دورية من مديرية المخابرات بتاريخ 10/ 5/ 2024 منازل مطلوبين في البلدة، وأوقفت المواطنين (ب.ك.) و(م.ك.) و(ع.ك.) لظهورهم بالسلاح وإقدامهم على إطلاق النار من أسلحة فردية وقذائف آر بي جي في الهواء.



سلِّم الموقوفون الى المراجع المختصة وبوشر التحقيق.