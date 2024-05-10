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جولة للمراقبين الصحيين في النبطية على المؤسسات الغذائية في أنصار ومحاضر وإنذارات بحق المخالفين
أمن وقضاء
2024-05-10 | 11:54
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جولة للمراقبين الصحيين في النبطية على المؤسسات الغذائية في أنصار ومحاضر وإنذارات بحق المخالفين
قام فريق من المراقبين الصحيين في قسم الصحة في النبطية بجولة رقابية على عدد من المؤسسات الغذائية والمطاعم في بلدة أنصار.
وتم تسطير محاضر تلف ومحاضر وإنذارات خطية بحق المخالفين، وتلف منتوجات منتهية الصلاحية من المواد الغذائية، كما تم اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة.
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