شب حريق ضخم داخل معمل بالقرب من شركة الغاز في الشويفات، حيث تصاعدت ألسنة اللهب في المنطقة وأمكن مشاهدتها من مكان بعيد.وهرعت سيارات الدفاع المدني والإطفاء إلى المكان السيطرة على النيران، فيما لم تعرف أسباب الحريق بعد.