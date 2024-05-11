ما جديد ملف عصابة الإعتداء على القصّر؟

في جديد قضية عصابة "التيك توك"، أوقف مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية بعد منتصف ليل الجمعة المدعوة غ.غ في محلة الليلكي بناء على بلاغ البحث والتحري الصادر عن المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان طانيوس صغبيني في ملف عصابة الاعتداء على القصّر جنسياً، علما أن صغبيني سبق وادعى عليها مع اخرين في الملف المذكور.