تبادل لاطلاق النار بين الجيش ومهربين... ماذا حصل على الحدود اللبنانية السورية؟

تبادل لاطلاق النار بين الجيش ومهربين

أدى تبادل لاطلاق النار فجر اليوم، بين فوج الحدود البري في الجيش ومهربين في منطقة دير العشاير على الحدود اللبنانية السورية، إلى مقتل "خ. ع" من مزرعة دير العشاير السورية، وإصابة "أ.و" بجروح بليغة نقل على اثرها إلى مستشفى راشيا الحكومي للمعالجة، في حين فر آخران كانا في عداد المجموعة، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".