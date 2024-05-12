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قضية الاعتداء الجنسي على قاصرين تابع... بيان جديد لقوى الأمن

أمن وقضاء
2024-05-12 | 10:51
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قضية الاعتداء الجنسي على قاصرين تابع... بيان جديد لقوى الأمن
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قضية الاعتداء الجنسي على قاصرين تابع... بيان جديد لقوى الأمن

قوى الأمن: لعدم السكوت وعدم التردد في الابلاغ عن التحرّش أو الاعتداء الجنسي وخصوصا على القصَّر

إلحاقًا لبلاغيها الصادرين بتاريخَي 1و5-05-2024، حول توقيف أفراد عصابة منظّمة ضالعين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بالتعرّض لقاصرين باعتداءات جنسيّة وغيرها من اعمال شائنة ومخلّة بالآداب وتعميم صورة مشتبه به رئيسي باعتداءات جنسية على قاصرين، أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامّة في بلاغ أنه نتيجة المتابعة الحثيثة وجمع المعلومات، قامت عناصر مكتب مكافحة جرائم المعلوماتيّة وحماية الملكيّة الفكريّة في وحدة الشرطة القضائية باستماع إفادات عدد من المدعين والشهود والمشتبه بهم، أما القصّر منهم فجرى بحضور مندوبي حماية الاحداث. 

وذكرت أنه بانتهاء التحقيق، تم توقيف 10 أشخاص من المشتبه فيهم بهذه القضية، وإحالتهم إلى القضاء المختص.

وأفادت هذه المديرية العامة بأنه بتاريخ 11-5-2024، أوقفت عناصر المكتب المذكور في محلة الليلكي مشتبه بها باستدراج قاصرين بواسطة حساب "Tiktok" لصالح أفراد في العصابة.

وأكدت أن التحقيق مستمرّ بإشراف القضاء، والعمل جارٍ لتوقيف جميع المشتبه فيهم.

كذلك، وجّه المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان / رئيس المكتب المركزي الوطني للانتربول في لبنان، مراسلات بهذا الخصوص إلى الدول التي يتواجد فيها المشتبه بهم بالقضية بغية توقيفهم، ريثما تصدر النشرة الحمراء بحق كل منهم وفقا للأصول المتبعة في منظمة الانتربول.

وفي هذا الإطار، دعت قوى الأمن الداخلي المواطنين إلى عدم السكوت وعدم التردد في الابلاغ عن التحرّش أو الاعتداء الجنسي وخصوصا على القصَّر، كي لا يتمادى المجرم المعتدي في أفعاله ويكرِّرها على ضحايا كثيرين.

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