الأمن العام: تأمين العودة الطوعية لنازحين سوريين غدًا

تقوم المديرية العامة للأمن العام بتأمين العودة الطوعية لنازحين سوريين من لبنان إلى سوريا عبر مركز القاع الحدودي، وعرسال عبر معبر الزمراني على الحدود السورية يوم غد الثلاثاء اعتبارًا من الخامسة صباحًا.



نقاط التجمع: مركز القاع الحدودي (بعلبك - الهرمل) وعرسال - وادي حميد (بعلبك - الهرمل).