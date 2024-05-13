بواسطة سخّان مياه... إحباط عمليّة تهريب كميّة ضخمة من الكبتاغون

توافرت معلومات لمكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية حول قيام إحدى الشبكات بالتحضير العملية تهريب مخدرات داخل سخان مياه "Chaudière"، الى خارج الأراضي اللبنانية من خلال معبر المصنع في البقاع.



وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، توصلت عناصر هذا المكتب الى تحديد هوية أحد أفراد الشبكة واستدراجه وتوقيفه بكمين محكم وضبط السخان، ويدعى:



- أ. م. (مواليد عام ۲۰۰۰، عراقي).



بتفتيش سخّان المياه تم ضبط حوالى 600،000 حبة كبتاغون مخبأة بطريقة احترافية في داخله.



وفي سياق التحقيق، تم توقيف أحد المتورطين بتحويل الأموال إلى الشبكة ويدعى: س. ع. (مواليد عام ۱۹۹۸، سوري).



وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوفين بناء على إشارة القضاء المختص، وتم تعميم بلاغات بحث وتحر بحق سائر المتورطين.