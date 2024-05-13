3 محاضر ضبط بحق مطاعم في صيدا لعدم مطابقة عينات لحوم الشاورما لديها للمواصفات الصحية

نظمت مصلحة الاقتصاد والتجارة في الجنوب ثلاثة محاضر ضبط بحق مطاعم للشاورما بعد صدور نتائج العينات وتبين انها تحتوي على بكتيريا Staphylococcus Aureus وAnaerobic count وتم اعطاؤها الارشادات اللازمة لتحسين الوضع، على ان يتم اعادة سحب عينات جديدة من الدجاج واللحوم فور جهوزيتها في مدة اقصاها 48 ساعة وذلك للتثبت من صحتها وخلوها من البكتيريا.