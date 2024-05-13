ختم عدد من المحال التجارية بالشمع الاحمر يديرها سوريون في طرابلس

قامت دوريات من مركز طرابلس الإقليمي في المديرية العامة للأمن العام بالتنسيق مع شعبة الأمن القومي في الأمن العام بختم عدد من المحال التجارية التي يديرها سوريون مخالفون لنظام الإقامة والعمل في مناطق القبة، الميناء، التل، ابي سمراء، المنلا، بطرابلس ، بالشمع الاحمر، وذلك بناء لإشارة القضاء المختص، فيما العمل جار على إغلاق كل المحلات المخالفة للأنظمة والقوانين.