الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
22
o
البقاع
18
o
الجنوب
22
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
21
o
متن
21
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
ما فيي
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
22
o
البقاع
18
o
الجنوب
22
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
21
o
متن
21
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أمن الدولة تتلف شاحنتين لبقايا الدجاج وتوقف سائقيهما
أمن وقضاء
2024-05-13 | 08:40
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
أمن الدولة تتلف شاحنتين لبقايا الدجاج وتوقف سائقيهما
أوقفت دوريّة من الجيش في منطقة الهرمل، شاحنتين محملتين ببقايا عضويّة للحيوانات، لاستخدامها كعلف للسمك في بعض المسامك في المنطقة.
وتمّ تسليم الشاحنتين والسائقين (ر. م.) و (ع. ع.) إلى مديريّة بعلبك – الهرمل الإقليميّة في أمن الدولة، التي عملت مكاتبها على إتلافها وتجري التحقيق معهما تحت إشراف القضاء المختصّ.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
أمن وقضاء
الدولة
شاحنتين
لبقايا
الدجاج
وتوقف
سائقيهما
ختم عدد من المحال التجارية بالشمع الاحمر يديرها سوريون في طرابلس
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
03:12
النائب جورج عطالله للـLBCI: جزء من مضمون ورقة بكركي متعلق أوّلًا بسيادة الدولة والأطراف كلّها متفقة على ذلك أمّا ثانيًا فالبحث بالسلاح ولا نقصد سلاح حزب الله وحسب بل السلاح الفلسطينيّ وسلاح الأطراف الاخرى منها لبنانية
آخر الأخبار
03:12
النائب جورج عطالله للـLBCI: جزء من مضمون ورقة بكركي متعلق أوّلًا بسيادة الدولة والأطراف كلّها متفقة على ذلك أمّا ثانيًا فالبحث بالسلاح ولا نقصد سلاح حزب الله وحسب بل السلاح الفلسطينيّ وسلاح الأطراف الاخرى منها لبنانية
0
أخبار لبنان
2024-05-12
مولوي ممثلاً ميقاتي في مؤتمر "اليوم الصيدلي": نحتاج الى سياسة التكامل وتضافر الجهود لبناء الدولة
أخبار لبنان
2024-05-12
مولوي ممثلاً ميقاتي في مؤتمر "اليوم الصيدلي": نحتاج الى سياسة التكامل وتضافر الجهود لبناء الدولة
0
أخبار لبنان
2024-05-09
جعجع لـ جدل: نحن مع الثورة السورية الحقيقية... وعلى الدولة مسؤولية ترحيل غير الشرعيين
أخبار لبنان
2024-05-09
جعجع لـ جدل: نحن مع الثورة السورية الحقيقية... وعلى الدولة مسؤولية ترحيل غير الشرعيين
0
آخر الأخبار
2024-05-09
جعجع لـ جدل: نحو ٤٠٠ ألف سوري وجودهم شرعي في لبنان ولا أي حساسية لدينا تجاه الشعب السوري وعلى الدولة مسؤولية ترحيل غير الشرعيين وعددهم نحو مليون ونصف
آخر الأخبار
2024-05-09
جعجع لـ جدل: نحو ٤٠٠ ألف سوري وجودهم شرعي في لبنان ولا أي حساسية لدينا تجاه الشعب السوري وعلى الدولة مسؤولية ترحيل غير الشرعيين وعددهم نحو مليون ونصف
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
07:30
ختم عدد من المحال التجارية بالشمع الاحمر يديرها سوريون في طرابلس
أمن وقضاء
07:30
ختم عدد من المحال التجارية بالشمع الاحمر يديرها سوريون في طرابلس
0
أمن وقضاء
05:57
3 محاضر ضبط بحق مطاعم في صيدا لعدم مطابقة عينات لحوم الشاورما لديها للمواصفات الصحية
أمن وقضاء
05:57
3 محاضر ضبط بحق مطاعم في صيدا لعدم مطابقة عينات لحوم الشاورما لديها للمواصفات الصحية
0
أمن وقضاء
04:57
بواسطة سخّان مياه... إحباط عمليّة تهريب كميّة ضخمة من الكبتاغون
أمن وقضاء
04:57
بواسطة سخّان مياه... إحباط عمليّة تهريب كميّة ضخمة من الكبتاغون
0
أمن وقضاء
03:04
الأمن العام: تأمين العودة الطوعية لنازحين سوريين غدًا
أمن وقضاء
03:04
الأمن العام: تأمين العودة الطوعية لنازحين سوريين غدًا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-05-08
إجراءات جديدة من الأمن العام لكل السوريين من حاملي الإقامات…
تقارير نشرة الاخبار
2024-05-08
إجراءات جديدة من الأمن العام لكل السوريين من حاملي الإقامات…
0
أخبار لبنان
04:53
ميقاتي: استمرار الحملات على الحكومة في ملف النازحين نهج يهدف الى شل عملها
أخبار لبنان
04:53
ميقاتي: استمرار الحملات على الحكومة في ملف النازحين نهج يهدف الى شل عملها
0
أخبار دولية
04:25
توقيف 151 شخصاً في أرمينيا خلال احتجاجات على نقل أراضٍ الى أذربيجان
أخبار دولية
04:25
توقيف 151 شخصاً في أرمينيا خلال احتجاجات على نقل أراضٍ الى أذربيجان
0
فنّ
2024-05-06
هيفاء وهبي في مفاجأة من العيار الثقيل.. أغنية الموسم "يا نحلة" عنوان للتجدّد والتميّز!
فنّ
2024-05-06
هيفاء وهبي في مفاجأة من العيار الثقيل.. أغنية الموسم "يا نحلة" عنوان للتجدّد والتميّز!
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:08
اعمالُ البحثِ عن شابين فُقِدَا اثناءَ قيامِهما بالسباحةِ قُبالةَ سواحلْ جبيل مستمرة
أخبار لبنان
08:08
اعمالُ البحثِ عن شابين فُقِدَا اثناءَ قيامِهما بالسباحةِ قُبالةَ سواحلْ جبيل مستمرة
0
أخبار لبنان
07:03
"سيدة الجبل" يتقدّم بمذكرة خطية إلى مجلس النواب
أخبار لبنان
07:03
"سيدة الجبل" يتقدّم بمذكرة خطية إلى مجلس النواب
0
أخبار لبنان
06:30
مؤتمر صحافيّ لمعوّض وريفي: لضرورة حصول نقاش وطنيّ في شأن ملفّ اللاجئين
أخبار لبنان
06:30
مؤتمر صحافيّ لمعوّض وريفي: لضرورة حصول نقاش وطنيّ في شأن ملفّ اللاجئين
0
أخبار دولية
05:56
نتنياهو: للقضاء على حماس قبلَ الحديث عن اليومِ التالي من الحرب
أخبار دولية
05:56
نتنياهو: للقضاء على حماس قبلَ الحديث عن اليومِ التالي من الحرب
0
أخبار لبنان
05:51
اعتصام للأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية
أخبار لبنان
05:51
اعتصام للأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
تسابق روسي - صيني على أفريقيا وسط تراجع الدور الفرنسي فيها
تقارير نشرة الاخبار
13:52
تسابق روسي - صيني على أفريقيا وسط تراجع الدور الفرنسي فيها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
مبادرة فرنسية تعيد سحر الثقافة إلى الكتاب الورقي
تقارير نشرة الاخبار
13:39
مبادرة فرنسية تعيد سحر الثقافة إلى الكتاب الورقي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
في يوم التمريض العالمي: كلارا ممرضة وصديقة تعطي من قلبها داخل المستشفى وخارجه
تقارير نشرة الاخبار
13:37
في يوم التمريض العالمي: كلارا ممرضة وصديقة تعطي من قلبها داخل المستشفى وخارجه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
روجيه فغالي يقدم لقب رالي الربيع لابنه أليكس على طبق من فضة
تقارير نشرة الاخبار
13:30
روجيه فغالي يقدم لقب رالي الربيع لابنه أليكس على طبق من فضة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
06:34
هيئة ادارة السير تعلن توفير خدمات جديدة...
خبر عاجل
06:34
هيئة ادارة السير تعلن توفير خدمات جديدة...
2
فنّ
02:49
بفستان أنيق مع فتحة ساق طويلة... ناديا ابنة كارين رزق الله وفادي شربل تلفت الأنظار في ميلانو (صور)
فنّ
02:49
بفستان أنيق مع فتحة ساق طويلة... ناديا ابنة كارين رزق الله وفادي شربل تلفت الأنظار في ميلانو (صور)
3
خبر عاجل
06:59
معلومات للـLBCI: مجلس نقابة المحامين في الشمال وفي حضور أربعة من أعضائه أعطى إذن ملاحقة أحد المحامين المشتبه بعلاقته بشبكة الإعتداء الجنسي على قاصرين
خبر عاجل
06:59
معلومات للـLBCI: مجلس نقابة المحامين في الشمال وفي حضور أربعة من أعضائه أعطى إذن ملاحقة أحد المحامين المشتبه بعلاقته بشبكة الإعتداء الجنسي على قاصرين
4
منوعات
12:46
وضعت له السّم في القهوة... امرأة حاولت قتل زوجها وهكذا كشف أمرها!
منوعات
12:46
وضعت له السّم في القهوة... امرأة حاولت قتل زوجها وهكذا كشف أمرها!
5
خبر عاجل
01:46
التحكم المروري: لتوخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب تسرب الزيوت على أوتوستراد المتن السريع محلة جورة البلوط
خبر عاجل
01:46
التحكم المروري: لتوخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب تسرب الزيوت على أوتوستراد المتن السريع محلة جورة البلوط
6
خبر عاجل
02:13
التحكم المروري: تجمع للشاحنات على طريق عام ضهر البيدر وحركة المرور كثيفة في المحلة
خبر عاجل
02:13
التحكم المروري: تجمع للشاحنات على طريق عام ضهر البيدر وحركة المرور كثيفة في المحلة
7
آخر الأخبار
16:19
احتجاجا على تصرفات مبتز... إقفال باب وساحة كنيسة "سيدة المعونات" في بعلبك
آخر الأخبار
16:19
احتجاجا على تصرفات مبتز... إقفال باب وساحة كنيسة "سيدة المعونات" في بعلبك
8
منوعات
14:44
وصفته بـ "المخيف"... رجل يراقب جارته من النافذة لهذا السبب!
منوعات
14:44
وصفته بـ "المخيف"... رجل يراقب جارته من النافذة لهذا السبب!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More