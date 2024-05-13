أمن الدولة تتلف شاحنتين لبقايا الدجاج وتوقف سائقيهما

أوقفت دوريّة من الجيش في منطقة الهرمل، شاحنتين محملتين ببقايا عضويّة للحيوانات، لاستخدامها كعلف للسمك في بعض المسامك في المنطقة.



وتمّ تسليم الشاحنتين والسائقين (ر. م.) و (ع. ع.) إلى مديريّة بعلبك – الهرمل الإقليميّة في أمن الدولة، التي عملت مكاتبها على إتلافها وتجري التحقيق معهما تحت إشراف القضاء المختصّ.