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بعد إطلاق النار على مدير فرع كركول الدروز في التقدمي الاشتراكي...اليكم بيان الحزب

أمن وقضاء
2024-05-13 | 14:38
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بعد إطلاق النار على مدير فرع كركول الدروز في التقدمي الاشتراكي...اليكم بيان الحزب
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بعد إطلاق النار على مدير فرع كركول الدروز في التقدمي الاشتراكي...اليكم بيان الحزب

تعقيبا على حادثة إطلاق النار على مدير فرع كركول الدروز في الحزب التقدمي الاشتراكي واثنين اخرين من الحزب، أكد بيان الحزب التقدمي تمسكه اكثر من اي وقت مضى بالدولة ومؤسساتها، داعياً الأجهزة الأمنية والقضائية لاتخاذ كافة الإجراءات وتوقيف المعتدين ومحاسبتهم. 

واكد الحزب متابعته لمجريات الحادثة، مجدِّداَ في الوقت نفسه ثقته بالأجهزة الأمنية وبالقضاء داعياً لانتظار نتائج التحقيق ليبنى على الشيء مقتضاه.  

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