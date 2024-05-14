العثور على جثة أحد الغريقين المفقودين مقابل شاطىء جبيل... وتكثيف عمليات البحث عن الآخر

تمكن عناصر من وحدة الإنقاذ البحري ومن المراكز البرية المجاورة في الدفاع المدني، بالإشتراك مع مغاوير البحر والقوات الجوية في الجيش اللبناني من العثور على جثة أحد المراهقين اللذين فقدا منذ يوم الأحد الماضي أثناء ممارسة هواية السباحة مقابل شاطىء جبيل.



ولا تزال عمليات البحث والمسح الميداني الشامل مستمرة بالإستعانة بكافة الوسائل المتاحة برًا وبحرًا وجوًا في محاولة للعثور على المفقود الأخير.