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العثور على جثة أحد الغريقين المفقودين مقابل شاطىء جبيل... وتكثيف عمليات البحث عن الآخر

أمن وقضاء
2024-05-14 | 05:03
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العثور على جثة أحد الغريقين المفقودين مقابل شاطىء جبيل... وتكثيف عمليات البحث عن الآخر
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العثور على جثة أحد الغريقين المفقودين مقابل شاطىء جبيل... وتكثيف عمليات البحث عن الآخر

تمكن عناصر من وحدة الإنقاذ البحري ومن المراكز البرية المجاورة في الدفاع المدني، بالإشتراك مع مغاوير البحر والقوات الجوية في الجيش اللبناني من العثور على جثة أحد المراهقين اللذين فقدا منذ يوم الأحد الماضي أثناء ممارسة هواية السباحة مقابل شاطىء جبيل.

ولا تزال عمليات البحث والمسح الميداني الشامل مستمرة بالإستعانة بكافة الوسائل المتاحة برًا وبحرًا وجوًا في محاولة للعثور على المفقود الأخير.
 
من جهتها، أعلنت قيادة الجيش في بيان، أنه بتاريخ ٢٠٢٤/٥/١٤، ونتيجة عملية البحث التي قامت بها وحدات من الجيش للعثور على مواطنَين غرقا قبالة شاطئ مدينة جبيل، عثر العناصر المشاركون على جثة أحدهما على شاطئ مدينة عمشيت وتم تسليمها إلى الدفاع المدني، مشيرة الى أن جهود البحث تتواصل للعثور على المواطن الآخر.
 

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