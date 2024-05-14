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قوافل عودة النازحين السوريين إلى بلدهم إستؤنفت

أمن وقضاء
2024-05-14 | 06:28
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قوافل عودة النازحين السوريين إلى بلدهم إستؤنفت
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قوافل عودة النازحين السوريين إلى بلدهم إستؤنفت

بعد توقف استمر لنحو عام ونصف العام، استؤنفت قوافل عودة النازحين السوريين التي ينظمها الامن العام اللبناني الى بلدهم، في قافلة أولى ضمت 330 نازحًا، اتت عشية مناقشة مجلس النواب موضوع هبة المليار يورو التي اعلن الاتحاد الأوروبي عن منحها للبنان مقابل تنظيم هذا الوجود والتي أجج الاعلان عنها مخاوف جهات سياسية ودينية تطالب بحل جذري للملف.

وفي عرسال، تجمعت منذ ساعات الصباح الأولى حافلات وشاحنات صغيرة، يحمل بعضها لوحات تسجيل لبنانية وأخرى سورية، قبل بدء انطلاقها تدريجيًا الى الأراضي السورية من عرسال والقاع عبر معبر الزمراني في ريف دمشق. 

وانطلق العائدون بقوافل ضمت شاحنات واليات زراعية ومواشي ودواجن ومقتنيات منزلية. وعلم أن عددًا آخر من المسجلين لم يتمكنوا من الانضمام الى العائدين لعدم ورود اسمائهم في لوائح العائدين التي وافق عليها من الجانب السوري. 
 

أخبار لبنان

أمن وقضاء

النازحين

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إستؤنفت

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