توقيف شخص جديد من ضمن شبكة الاعتداء الجنسي على قاصرين

أوقف شخص جديد من ضمن شبكة الاعتداء الجنسي على قاصرين وقد تم ضبط مخدرات بحوزته.



يذكر أن الموقوف الجديد القاصر كان يشارك في عمليات استدراج القاصرين وقد جاء توقيفه بعد اعترافات لموقوفة في الملف.



كما تسلمت النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان كتاب اذن بملاحقة أحد المحامين.