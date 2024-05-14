تدابير سير وإقفال شارع المصارف يوم الأربعاء تزامناً مع انعقاد جلسة لمجلس النواب

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أنه في الساعة 11:00 من تاريخ 15/05/2024، ستعقد في مجلس النّواب جلسة عامّة لمناقشة الموقف من الهبة الأوروبيّة. ولذلك، سيتم إخلاء وإقفال شارع المصارف كليًّا طيلة فترة انعقاد الجلسة، اعتباراً من الساعة 7:00 صباحا من التاريخ المذكور، وحتى الانتهاء.



لذلك، طلبت هذه المديرية العامة من المواطنين أخذ العلم، والتّقيّد بإرشادات وتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي، وبالإشارات التوجيهية الموضوعة في المكان، تسهيلا لحركة السير ومنعا للازدحام.