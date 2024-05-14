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الأمن العام: تنظيم عودة 225 سوريا عبر مركزي عرسال والقاع

أمن وقضاء
2024-05-14 | 12:56
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الأمن العام: تنظيم عودة 225 سوريا عبر مركزي عرسال والقاع
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الأمن العام: تنظيم عودة 225 سوريا عبر مركزي عرسال والقاع

أعلن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام في بيان، أن "المديرية العامة للأمن العام استأنفت عمليات العودة الطوعية للسوريين الموجودين في لبنان التي باشرتها منذ العام 2019، وقامت المديرية بتنظيم عودة لرعايا سوريين إعتبارا من صباح اليوم عبر مركزي الأمن العام الحدوديين في عرسال والقاع، ضمت 225 شخصا، وذلك بالتنسيق مع السلطات الأمنية في الجانب السوري، وبوجود مراقبين من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وذكّرت المديرية العامة للأمن العام الرعايا السوريين في لبنان، المسجلين على لوائح المفوضية أو المخالفين لنظام الإقامة، الراغبين بالعودة إلى سوريا التقدم من مراكز الأمن العام لتسجيل أسمائهم.

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