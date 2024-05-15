الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
البقاع
19
o
الجنوب
22
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
22
o
متن
22
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
23
o
البقاع
19
o
الجنوب
22
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
22
o
متن
22
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
القاضي منصور أصدر مذكرات وجاهية في حق قتلة باسكال سليمان
أمن وقضاء
2024-05-15 | 01:41
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
القاضي منصور أصدر مذكرات وجاهية في حق قتلة باسكال سليمان
أصدر قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان القاضي نقولا منصور مذكرات وجاهية ضدّ قتلة منسق حزب "القوات اللبنانية" في جبيل باسكال سليمان، بجرم الخطف والقتل والسرقة وتأليف عصابة والمسّ بالأمن القومي.
وكان تمّ سوق الموقوفين من مكان احتجازهم من مخابرات الجيش اللبناني صباح أمس الى قصر العدل في بعبدا، والساعة الثامنة والربع وصل القسم الاول من الموقوفين وهم ثلاثة، وسط اجراءات أمنية مشددة لمخابرات الجيش وقوى الأمن الداخلي داخل قصر العدل، فيما تم اغلاق دائرة قاضي التحقيق الأول نقولا منصور وفقا لاشارته، ومنع الجميع من الدخول الى الدائرة، ليبدأ في التحقيق الساعة التاسعة صباحا في حضور وكلاء المدعين ووكلاء حزب "القوات".
ودام التحقيق سبع ساعات مع الموقوفين كل على حدة، ليصدر بعدها القاضي منصور مذكرات وجاهية في حقهم.
وكان القاضي منصور قد قسّم الملف إلى ملفين، ومن المقرّر أن يستكمل التحقيق مع بقية أفراد العصابة الأسبوع المقبل.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
أمن وقضاء
نقولا منصور
مذكرات وجاهية
القوات اللبنانية
باسكال سليمان
قتلة
الأمن العام: تنظيم عودة 225 سوريا عبر مركزي عرسال والقاع
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-05-04
عصابات الحدود تطور امكاناتها الجرمية... قتلة باسكال سليمان ببطاقات مزورة
تقارير نشرة الاخبار
2024-05-04
عصابات الحدود تطور امكاناتها الجرمية... قتلة باسكال سليمان ببطاقات مزورة
0
آخر الأخبار
2024-04-12
موكب جثمان منسق حزب القوات اللبنانية في جبيل باسكال سليمان ينطلق من مستشفى المعونات إلى كنيسة مار جرجس في جبيل
آخر الأخبار
2024-04-12
موكب جثمان منسق حزب القوات اللبنانية في جبيل باسكال سليمان ينطلق من مستشفى المعونات إلى كنيسة مار جرجس في جبيل
0
آخر الأخبار
2024-04-12
الأمين العام لحزب القوات اللبنانية إميل مكرزل للـLBCI: باسكال سليمان شهيد وغياب الدولة يؤثر على حياة اللبنانيين وعائلاتهم ووقفتنا اليوم ليست "قواتية" محض بل وقفة لجميع اللبنانيين
آخر الأخبار
2024-04-12
الأمين العام لحزب القوات اللبنانية إميل مكرزل للـLBCI: باسكال سليمان شهيد وغياب الدولة يؤثر على حياة اللبنانيين وعائلاتهم ووقفتنا اليوم ليست "قواتية" محض بل وقفة لجميع اللبنانيين
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-04-10
كيف قتلت العصابة باسكال سليمان؟... الـLBCI تعرض فيديوهات لنشاط العصابة الإجرامي
تقارير نشرة الاخبار
2024-04-10
كيف قتلت العصابة باسكال سليمان؟... الـLBCI تعرض فيديوهات لنشاط العصابة الإجرامي
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
12:56
الأمن العام: تنظيم عودة 225 سوريا عبر مركزي عرسال والقاع
أمن وقضاء
12:56
الأمن العام: تنظيم عودة 225 سوريا عبر مركزي عرسال والقاع
0
أمن وقضاء
09:10
تدابير سير وإقفال شارع المصارف يوم الأربعاء تزامناً مع انعقاد جلسة لمجلس النواب
أمن وقضاء
09:10
تدابير سير وإقفال شارع المصارف يوم الأربعاء تزامناً مع انعقاد جلسة لمجلس النواب
0
أمن وقضاء
08:42
أبٌ رمى أولاده الأربعة عند مستديرة الليلكي... إليكم تفاصيل ما حصل
أمن وقضاء
08:42
أبٌ رمى أولاده الأربعة عند مستديرة الليلكي... إليكم تفاصيل ما حصل
0
أمن وقضاء
08:25
توقيف شخص جديد من ضمن شبكة الاعتداء الجنسي على قاصرين
أمن وقضاء
08:25
توقيف شخص جديد من ضمن شبكة الاعتداء الجنسي على قاصرين
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
10:17
عروس تثير الجدل على مواقع التواصل بسبب حفل زفافها "غير التقليدي"... فستانها صدم الجميع! (صورة)
منوعات
10:17
عروس تثير الجدل على مواقع التواصل بسبب حفل زفافها "غير التقليدي"... فستانها صدم الجميع! (صورة)
0
آخر الأخبار
14:51
الجيش الإسرائيليّ يعلن مقتل مدنيّ جراء إطلاق صاروخ من لبنان
آخر الأخبار
14:51
الجيش الإسرائيليّ يعلن مقتل مدنيّ جراء إطلاق صاروخ من لبنان
0
موضة وجمال
10:01
هل تعانون من "الذقن المزدوج"؟ اتبعوا هذه الخطوات البسيطة للتخلص منه (فيديو)
موضة وجمال
10:01
هل تعانون من "الذقن المزدوج"؟ اتبعوا هذه الخطوات البسيطة للتخلص منه (فيديو)
0
أمن وقضاء
2024-05-13
بعد إطلاق النار على مدير فرع كركول الدروز في التقدمي الاشتراكي...اليكم بيان الحزب
أمن وقضاء
2024-05-13
بعد إطلاق النار على مدير فرع كركول الدروز في التقدمي الاشتراكي...اليكم بيان الحزب
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:03
في نهائيات الـNBA الصربي يوكيش يقلب الطاولة على الجميع
تقارير نشرة الاخبار
14:03
في نهائيات الـNBA الصربي يوكيش يقلب الطاولة على الجميع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
لبنان في قلب مهرجان كان ونادين لبكي ضمن لجنة التحكيم
تقارير نشرة الاخبار
13:59
لبنان في قلب مهرجان كان ونادين لبكي ضمن لجنة التحكيم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
إلى اللقاء بروفيسور صاصي الطبيب والأخ والأب لكل مريض!
تقارير نشرة الاخبار
13:56
إلى اللقاء بروفيسور صاصي الطبيب والأخ والأب لكل مريض!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
دول الخليج ترسم مستقبل اقتصاد المنطقة
تقارير نشرة الاخبار
13:53
دول الخليج ترسم مستقبل اقتصاد المنطقة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
توتر علاقة تل ابيب مع القاهرة... والسبب رفح
تقارير نشرة الاخبار
13:51
توتر علاقة تل ابيب مع القاهرة... والسبب رفح
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
قبل ساعات من جلسة مناقشة المليار يورو... ٣٣٠ نازحا عادوا الى سوريا
تقارير نشرة الاخبار
13:26
قبل ساعات من جلسة مناقشة المليار يورو... ٣٣٠ نازحا عادوا الى سوريا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
السلطات السعودية ترجع 11 عراقياً آتين من لبنان والقضاء اللبناني يوقفهم... فما الذي يحدث؟
تقارير نشرة الاخبار
13:25
السلطات السعودية ترجع 11 عراقياً آتين من لبنان والقضاء اللبناني يوقفهم... فما الذي يحدث؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
تزوير توقيع الرئيس بري وتواقيع رئاسية ووزارية وبيع عقارات للدولة…
تقارير نشرة الاخبار
13:23
تزوير توقيع الرئيس بري وتواقيع رئاسية ووزارية وبيع عقارات للدولة…
0
تقارير نشرة الاخبار
12:50
وزيرة الخارجية الكندية للـLBCI: لإيجاد حل سلميّ لوقف إطلاق النار في الجنوب
تقارير نشرة الاخبار
12:50
وزيرة الخارجية الكندية للـLBCI: لإيجاد حل سلميّ لوقف إطلاق النار في الجنوب
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
08:42
أبٌ رمى أولاده الأربعة عند مستديرة الليلكي... إليكم تفاصيل ما حصل
أمن وقضاء
08:42
أبٌ رمى أولاده الأربعة عند مستديرة الليلكي... إليكم تفاصيل ما حصل
2
منوعات
07:38
"عمة صديقتي حامل وأنا الوالد"... قصة حب غريبة وهذه التفاصيل!
منوعات
07:38
"عمة صديقتي حامل وأنا الوالد"... قصة حب غريبة وهذه التفاصيل!
3
تقارير نشرة الاخبار
13:23
تزوير توقيع الرئيس بري وتواقيع رئاسية ووزارية وبيع عقارات للدولة…
تقارير نشرة الاخبار
13:23
تزوير توقيع الرئيس بري وتواقيع رئاسية ووزارية وبيع عقارات للدولة…
4
آخر الأخبار
16:46
مصدران أمنيان لـ"رويترز": مقتل قيادي في حزب الله في ضربة جوية إسرائيلية على سيارة في صور بجنوب لبنان
آخر الأخبار
16:46
مصدران أمنيان لـ"رويترز": مقتل قيادي في حزب الله في ضربة جوية إسرائيلية على سيارة في صور بجنوب لبنان
5
صحة وتغذية
15:12
رائحة الفم الكريهة... إليكم أسبابها وطرق علاجها!
صحة وتغذية
15:12
رائحة الفم الكريهة... إليكم أسبابها وطرق علاجها!
6
تقارير نشرة الاخبار
13:56
إلى اللقاء بروفيسور صاصي الطبيب والأخ والأب لكل مريض!
تقارير نشرة الاخبار
13:56
إلى اللقاء بروفيسور صاصي الطبيب والأخ والأب لكل مريض!
7
تقارير نشرة الاخبار
13:25
السلطات السعودية ترجع 11 عراقياً آتين من لبنان والقضاء اللبناني يوقفهم... فما الذي يحدث؟
تقارير نشرة الاخبار
13:25
السلطات السعودية ترجع 11 عراقياً آتين من لبنان والقضاء اللبناني يوقفهم... فما الذي يحدث؟
8
آخر الأخبار
15:32
غارة إسرائيلية تستهدف سيارة في مدينة صور جنوبي لبنان
آخر الأخبار
15:32
غارة إسرائيلية تستهدف سيارة في مدينة صور جنوبي لبنان
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More