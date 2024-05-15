الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

القاضي منصور أصدر مذكرات وجاهية في حق قتلة باسكال سليمان

أمن وقضاء
2024-05-15 | 01:41
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
القاضي منصور أصدر مذكرات وجاهية في حق قتلة باسكال سليمان
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
القاضي منصور أصدر مذكرات وجاهية في حق قتلة باسكال سليمان

أصدر قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان القاضي نقولا منصور مذكرات وجاهية ضدّ قتلة منسق حزب "القوات اللبنانية" في جبيل باسكال سليمان، بجرم الخطف والقتل والسرقة وتأليف عصابة والمسّ بالأمن القومي.

وكان تمّ سوق الموقوفين من مكان احتجازهم من مخابرات الجيش اللبناني صباح أمس الى قصر العدل في بعبدا، والساعة الثامنة والربع وصل القسم الاول من الموقوفين وهم ثلاثة، وسط اجراءات أمنية مشددة لمخابرات الجيش وقوى الأمن الداخلي داخل قصر العدل، فيما تم اغلاق دائرة قاضي التحقيق الأول نقولا منصور وفقا لاشارته، ومنع الجميع من الدخول الى الدائرة، ليبدأ في التحقيق الساعة التاسعة صباحا في حضور وكلاء المدعين ووكلاء حزب "القوات".

ودام التحقيق سبع ساعات مع الموقوفين كل على حدة، ليصدر بعدها القاضي منصور مذكرات وجاهية في حقهم.

وكان القاضي منصور قد قسّم الملف إلى ملفين، ومن المقرّر أن يستكمل التحقيق مع بقية أفراد العصابة الأسبوع المقبل.

أخبار لبنان

آخر الأخبار

أمن وقضاء

نقولا منصور

مذكرات وجاهية

القوات اللبنانية

باسكال سليمان

قتلة

الأمن العام: تنظيم عودة 225 سوريا عبر مركزي عرسال والقاع
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-05-04

عصابات الحدود تطور امكاناتها الجرمية... قتلة باسكال سليمان ببطاقات مزورة

LBCI
آخر الأخبار
2024-04-12

موكب جثمان منسق حزب القوات اللبنانية في جبيل باسكال سليمان ينطلق من مستشفى المعونات إلى كنيسة مار جرجس في جبيل

LBCI
آخر الأخبار
2024-04-12

الأمين العام لحزب القوات اللبنانية إميل مكرزل للـLBCI: باسكال سليمان شهيد وغياب الدولة يؤثر على حياة اللبنانيين وعائلاتهم ووقفتنا اليوم ليست "قواتية" محض بل وقفة لجميع اللبنانيين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-04-10

كيف قتلت العصابة باسكال سليمان؟... الـLBCI تعرض فيديوهات لنشاط العصابة الإجرامي

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
12:56

الأمن العام: تنظيم عودة 225 سوريا عبر مركزي عرسال والقاع

LBCI
أمن وقضاء
09:10

تدابير سير وإقفال شارع المصارف يوم الأربعاء تزامناً مع انعقاد جلسة لمجلس النواب

LBCI
أمن وقضاء
08:42

أبٌ رمى أولاده الأربعة عند مستديرة الليلكي... إليكم تفاصيل ما حصل

LBCI
أمن وقضاء
08:25

توقيف شخص جديد من ضمن شبكة الاعتداء الجنسي على قاصرين

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
10:17

عروس تثير الجدل على مواقع التواصل بسبب حفل زفافها "غير التقليدي"... فستانها صدم الجميع! (صورة)

LBCI
آخر الأخبار
14:51

الجيش الإسرائيليّ يعلن مقتل مدنيّ جراء إطلاق صاروخ من لبنان

LBCI
موضة وجمال
10:01

هل تعانون من "الذقن المزدوج"؟ اتبعوا هذه الخطوات البسيطة للتخلص منه (فيديو)

LBCI
أمن وقضاء
2024-05-13

بعد إطلاق النار على مدير فرع كركول الدروز في التقدمي الاشتراكي...اليكم بيان الحزب

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:03

في نهائيات الـNBA الصربي يوكيش يقلب الطاولة على الجميع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

لبنان في قلب مهرجان كان ونادين لبكي ضمن لجنة التحكيم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

إلى اللقاء بروفيسور صاصي الطبيب والأخ والأب لكل مريض!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

دول الخليج ترسم مستقبل اقتصاد المنطقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

توتر علاقة تل ابيب مع القاهرة... والسبب رفح

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

قبل ساعات من جلسة مناقشة المليار يورو... ٣٣٠ نازحا عادوا الى سوريا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

السلطات السعودية ترجع 11 عراقياً آتين من لبنان والقضاء اللبناني يوقفهم... فما الذي يحدث؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

تزوير توقيع الرئيس بري وتواقيع رئاسية ووزارية وبيع عقارات للدولة…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
12:50

وزيرة الخارجية الكندية للـLBCI: لإيجاد حل سلميّ لوقف إطلاق النار في الجنوب

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
08:42

أبٌ رمى أولاده الأربعة عند مستديرة الليلكي... إليكم تفاصيل ما حصل

LBCI
منوعات
07:38

"عمة صديقتي حامل وأنا الوالد"... قصة حب غريبة وهذه التفاصيل!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

تزوير توقيع الرئيس بري وتواقيع رئاسية ووزارية وبيع عقارات للدولة…

LBCI
آخر الأخبار
16:46

مصدران أمنيان لـ"رويترز": مقتل قيادي في حزب الله في ضربة جوية إسرائيلية على سيارة في صور بجنوب لبنان

LBCI
صحة وتغذية
15:12

رائحة الفم الكريهة... إليكم أسبابها وطرق علاجها!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

إلى اللقاء بروفيسور صاصي الطبيب والأخ والأب لكل مريض!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

السلطات السعودية ترجع 11 عراقياً آتين من لبنان والقضاء اللبناني يوقفهم... فما الذي يحدث؟

LBCI
آخر الأخبار
15:32

غارة إسرائيلية تستهدف سيارة في مدينة صور جنوبي لبنان

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More