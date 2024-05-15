القاضي منصور أصدر مذكرات وجاهية في حق قتلة باسكال سليمان

أصدر قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان القاضي نقولا منصور مذكرات وجاهية ضدّ قتلة منسق حزب "القوات اللبنانية" في جبيل باسكال سليمان، بجرم الخطف والقتل والسرقة وتأليف عصابة والمسّ بالأمن القومي.



وكان تمّ سوق الموقوفين من مكان احتجازهم من مخابرات الجيش اللبناني صباح أمس الى قصر العدل في بعبدا، والساعة الثامنة والربع وصل القسم الاول من الموقوفين وهم ثلاثة، وسط اجراءات أمنية مشددة لمخابرات الجيش وقوى الأمن الداخلي داخل قصر العدل، فيما تم اغلاق دائرة قاضي التحقيق الأول نقولا منصور وفقا لاشارته، ومنع الجميع من الدخول الى الدائرة، ليبدأ في التحقيق الساعة التاسعة صباحا في حضور وكلاء المدعين ووكلاء حزب "القوات".



ودام التحقيق سبع ساعات مع الموقوفين كل على حدة، ليصدر بعدها القاضي منصور مذكرات وجاهية في حقهم.



وكان القاضي منصور قد قسّم الملف إلى ملفين، ومن المقرّر أن يستكمل التحقيق مع بقية أفراد العصابة الأسبوع المقبل.