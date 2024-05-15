الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
البقاع
25
o
الجنوب
23
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
23
o
متن
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
فيديو كليبات
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
23
o
البقاع
25
o
الجنوب
23
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
23
o
متن
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أمن الدولة تدهم سوق الخضر في بيروت وتوقف تجاراً يبيعون فواكه مهرّبة من سوريا (صور)
أمن وقضاء
2024-05-15 | 03:08
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
أمن الدولة تدهم سوق الخضر في بيروت وتوقف تجاراً يبيعون فواكه مهرّبة من سوريا (صور)
قامت دوريات من أمن الدولة في بيروت بعمليات دهم لسوق الخُضر في بيروت، بعد توافر معلومات عن وجود فواكه مهرّبة من سوريا.
وأثناء تفتيش المحالّ، عثر على طنّين من الجنارك وحوالي طنّ من الدرّاق، تمّت مصادرتها، وتمّ توقيف أربعة من أصحاب المؤسّسات التي تبيعها، ولا يزال التحقيق معهم جارياً بإشراف القضاء المختصّ، الذي بالتنسيق معه، سيتمّ توزيع الفواكه المصادرة على الجمعيات الخيرية.
وأوضح مصدر في أمن الدولة، أنّه مع بدء موسم الفواكه والخضر في لبنان، ستزداد عمليّات الدهم هذه، لردع بعض المستفيدين من مراكمة الأرباح على حساب الفلاح اللبناني، الذى ترى مديرية أمن الدولة، أنّ من واجبها حماية حقه وتعبه ومورد رزقه.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
أمن وقضاء
أمن الدولة
بيروت
دهم
سوق الخُضر
سوريا
توقيف
التالي
الجيش: توقيف 3 أشخاص في الميناء - طرابلس لإقدامهم على الاتجار بالمخدرات وتعاطيها
القاضي منصور أصدر مذكرات وجاهية في حق قتلة باسكال سليمان
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
05:13
جورج عدوان خلال الجلسة النيابية: نحن لا نمارس مبدأ السيادة الوطنية لا في داخل لبنان ولا في الخارج والسيادة يجب ممارستها على سوريا كما على أوروبا والولايات المتحدة ومدخل ترحيل السوريين غير الشرعيين الى بلدهم يجب أن ينطلق من مبدأ ممارسة السيادة
آخر الأخبار
05:13
جورج عدوان خلال الجلسة النيابية: نحن لا نمارس مبدأ السيادة الوطنية لا في داخل لبنان ولا في الخارج والسيادة يجب ممارستها على سوريا كما على أوروبا والولايات المتحدة ومدخل ترحيل السوريين غير الشرعيين الى بلدهم يجب أن ينطلق من مبدأ ممارسة السيادة
0
آخر الأخبار
2024-05-13
نصرالله: يجب تشكيل وفد لبناني رسمي للذهاب إلى الدول التي تمنع عودة النازحين السوريين في لبنان إلى بلدهم وعلى الوفد المطالبة بإلغاء قانون قيصر والغاء العقوبات على سوريا
آخر الأخبار
2024-05-13
نصرالله: يجب تشكيل وفد لبناني رسمي للذهاب إلى الدول التي تمنع عودة النازحين السوريين في لبنان إلى بلدهم وعلى الوفد المطالبة بإلغاء قانون قيصر والغاء العقوبات على سوريا
0
آخر الأخبار
2024-05-04
سالم زهران للـLBCI: كل ما يُحكى عن حلّ لأزمة النزوح هو "حفلة زجل" وعلى ميقاتي الذهاب مع المفوضية الاوروبية الى سوريا والحديث عن فكّ الخيم وعودة السوريين الى بلادهم
آخر الأخبار
2024-05-04
سالم زهران للـLBCI: كل ما يُحكى عن حلّ لأزمة النزوح هو "حفلة زجل" وعلى ميقاتي الذهاب مع المفوضية الاوروبية الى سوريا والحديث عن فكّ الخيم وعودة السوريين الى بلادهم
0
أمن وقضاء
2024-05-01
عمليات دهم وتوقيف 10 أشخاص على أثر إطلاق النار والمظاهر المسلحة أثناء مراسم دفن في بلدة ببنين - عكار
أمن وقضاء
2024-05-01
عمليات دهم وتوقيف 10 أشخاص على أثر إطلاق النار والمظاهر المسلحة أثناء مراسم دفن في بلدة ببنين - عكار
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
05:45
يقوم بسرقة السيارات بواسطة رافعة على أنها عائدة له ومعطلة
أمن وقضاء
05:45
يقوم بسرقة السيارات بواسطة رافعة على أنها عائدة له ومعطلة
0
أمن وقضاء
05:22
الجيش: توقيف 3 أشخاص في الميناء - طرابلس لإقدامهم على الاتجار بالمخدرات وتعاطيها
أمن وقضاء
05:22
الجيش: توقيف 3 أشخاص في الميناء - طرابلس لإقدامهم على الاتجار بالمخدرات وتعاطيها
0
أمن وقضاء
01:41
القاضي منصور أصدر مذكرات وجاهية في حق قتلة باسكال سليمان
أمن وقضاء
01:41
القاضي منصور أصدر مذكرات وجاهية في حق قتلة باسكال سليمان
0
أمن وقضاء
12:56
الأمن العام: تنظيم عودة 225 سوريا عبر مركزي عرسال والقاع
أمن وقضاء
12:56
الأمن العام: تنظيم عودة 225 سوريا عبر مركزي عرسال والقاع
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
04:26
ميقاتي خلال الجلسة النيابية: لقد ثارت ثائرة البعض عندما تحدثنا عن قرار الهجرة الموسمية الخاص بدول الجوار الذي اتخذه الإتحاد الأوروبي وضم إليه لبنان على غرار تركيا والأردن ومصر وتونس والمغرب
آخر الأخبار
04:26
ميقاتي خلال الجلسة النيابية: لقد ثارت ثائرة البعض عندما تحدثنا عن قرار الهجرة الموسمية الخاص بدول الجوار الذي اتخذه الإتحاد الأوروبي وضم إليه لبنان على غرار تركيا والأردن ومصر وتونس والمغرب
0
آخر الأخبار
04:20
ميقاتي خلال الجلسة النيابية: للتشدد في تطبيق القانون على كل الاراضي اللبنانية وترحيل كل مَن يقيم بشكل غير شرعي الى بلده
آخر الأخبار
04:20
ميقاتي خلال الجلسة النيابية: للتشدد في تطبيق القانون على كل الاراضي اللبنانية وترحيل كل مَن يقيم بشكل غير شرعي الى بلده
0
أمن وقضاء
2024-05-04
قوى الأمن تُعمّم صورة شخص أقدم على ترك طفل في دار الأيتام الإسلامية للرعاية الصحية
أمن وقضاء
2024-05-04
قوى الأمن تُعمّم صورة شخص أقدم على ترك طفل في دار الأيتام الإسلامية للرعاية الصحية
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-05-13
الخلافات تتصاعد في الداخل الاسرائيلي والبعض يصفها بالعبء الكبير
تقارير نشرة الاخبار
2024-05-13
الخلافات تتصاعد في الداخل الاسرائيلي والبعض يصفها بالعبء الكبير
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:03
في نهائيات الـNBA الصربي يوكيش يقلب الطاولة على الجميع
تقارير نشرة الاخبار
14:03
في نهائيات الـNBA الصربي يوكيش يقلب الطاولة على الجميع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
لبنان في قلب مهرجان كان ونادين لبكي ضمن لجنة التحكيم
تقارير نشرة الاخبار
13:59
لبنان في قلب مهرجان كان ونادين لبكي ضمن لجنة التحكيم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
إلى اللقاء بروفيسور صاصي الطبيب والأخ والأب لكل مريض!
تقارير نشرة الاخبار
13:56
إلى اللقاء بروفيسور صاصي الطبيب والأخ والأب لكل مريض!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
دول الخليج ترسم مستقبل اقتصاد المنطقة
تقارير نشرة الاخبار
13:53
دول الخليج ترسم مستقبل اقتصاد المنطقة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
توتر علاقة تل ابيب مع القاهرة... والسبب رفح
تقارير نشرة الاخبار
13:51
توتر علاقة تل ابيب مع القاهرة... والسبب رفح
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
قبل ساعات من جلسة مناقشة المليار يورو... ٣٣٠ نازحا عادوا الى سوريا
تقارير نشرة الاخبار
13:26
قبل ساعات من جلسة مناقشة المليار يورو... ٣٣٠ نازحا عادوا الى سوريا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
السلطات السعودية ترجع 11 عراقياً آتين من لبنان والقضاء اللبناني يوقفهم... فما الذي يحدث؟
تقارير نشرة الاخبار
13:25
السلطات السعودية ترجع 11 عراقياً آتين من لبنان والقضاء اللبناني يوقفهم... فما الذي يحدث؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
تزوير توقيع الرئيس بري وتواقيع رئاسية ووزارية وبيع عقارات للدولة…
تقارير نشرة الاخبار
13:23
تزوير توقيع الرئيس بري وتواقيع رئاسية ووزارية وبيع عقارات للدولة…
0
تقارير نشرة الاخبار
12:50
وزيرة الخارجية الكندية للـLBCI: لإيجاد حل سلميّ لوقف إطلاق النار في الجنوب
تقارير نشرة الاخبار
12:50
وزيرة الخارجية الكندية للـLBCI: لإيجاد حل سلميّ لوقف إطلاق النار في الجنوب
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
08:42
أبٌ رمى أولاده الأربعة عند مستديرة الليلكي... إليكم تفاصيل ما حصل
أمن وقضاء
08:42
أبٌ رمى أولاده الأربعة عند مستديرة الليلكي... إليكم تفاصيل ما حصل
2
منوعات
07:38
"عمة صديقتي حامل وأنا الوالد"... قصة حب غريبة وهذه التفاصيل!
منوعات
07:38
"عمة صديقتي حامل وأنا الوالد"... قصة حب غريبة وهذه التفاصيل!
3
تقارير نشرة الاخبار
13:23
تزوير توقيع الرئيس بري وتواقيع رئاسية ووزارية وبيع عقارات للدولة…
تقارير نشرة الاخبار
13:23
تزوير توقيع الرئيس بري وتواقيع رئاسية ووزارية وبيع عقارات للدولة…
4
آخر الأخبار
16:46
مصدران أمنيان لـ"رويترز": مقتل قيادي في حزب الله في ضربة جوية إسرائيلية على سيارة في صور بجنوب لبنان
آخر الأخبار
16:46
مصدران أمنيان لـ"رويترز": مقتل قيادي في حزب الله في ضربة جوية إسرائيلية على سيارة في صور بجنوب لبنان
5
تقارير نشرة الاخبار
13:56
إلى اللقاء بروفيسور صاصي الطبيب والأخ والأب لكل مريض!
تقارير نشرة الاخبار
13:56
إلى اللقاء بروفيسور صاصي الطبيب والأخ والأب لكل مريض!
6
صحة وتغذية
15:12
رائحة الفم الكريهة... إليكم أسبابها وطرق علاجها!
صحة وتغذية
15:12
رائحة الفم الكريهة... إليكم أسبابها وطرق علاجها!
7
تقارير نشرة الاخبار
13:25
السلطات السعودية ترجع 11 عراقياً آتين من لبنان والقضاء اللبناني يوقفهم... فما الذي يحدث؟
تقارير نشرة الاخبار
13:25
السلطات السعودية ترجع 11 عراقياً آتين من لبنان والقضاء اللبناني يوقفهم... فما الذي يحدث؟
8
آخر الأخبار
15:32
غارة إسرائيلية تستهدف سيارة في مدينة صور جنوبي لبنان
آخر الأخبار
15:32
غارة إسرائيلية تستهدف سيارة في مدينة صور جنوبي لبنان
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More