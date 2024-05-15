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أمن الدولة تدهم سوق الخضر في بيروت وتوقف تجاراً يبيعون فواكه مهرّبة من سوريا (صور)

أمن وقضاء
2024-05-15 | 03:08
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أمن الدولة تدهم سوق الخضر في بيروت وتوقف تجاراً يبيعون فواكه مهرّبة من سوريا (صور)
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أمن الدولة تدهم سوق الخضر في بيروت وتوقف تجاراً يبيعون فواكه مهرّبة من سوريا (صور)

قامت دوريات من أمن الدولة في بيروت بعمليات دهم لسوق الخُضر في بيروت، بعد توافر معلومات عن وجود فواكه مهرّبة من سوريا. 

وأثناء تفتيش المحالّ، عثر على طنّين من الجنارك وحوالي طنّ من الدرّاق، تمّت مصادرتها، وتمّ توقيف أربعة من أصحاب المؤسّسات التي تبيعها، ولا يزال التحقيق معهم جارياً بإشراف القضاء المختصّ، الذي بالتنسيق معه، سيتمّ توزيع الفواكه المصادرة على الجمعيات الخيرية.

وأوضح مصدر في أمن الدولة، أنّه مع بدء موسم الفواكه والخضر في لبنان، ستزداد عمليّات الدهم هذه، لردع بعض المستفيدين من مراكمة الأرباح على حساب الفلاح اللبناني، الذى ترى مديرية أمن الدولة، أنّ من واجبها حماية حقه وتعبه ومورد رزقه.
 
 
 
 
 
 
 

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