الجيش: توقيف 3 أشخاص في الميناء - طرابلس لإقدامهم على الاتجار بالمخدرات وتعاطيها

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، أنه بتاريخ 14 /5 /2024، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منزل مطلوبين في منطقة الميناء – طرابلس، وأوقفت المواطنين (ع.ا.) و(ف.ب.) و(ا.و.) لإقدامهم على الاتجار بالمخدرات وتعاطيها. وضبطت في حوزتهم سلاحا حربيا وكمية من المخدرات.



وبحسب البيان، فقد سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.