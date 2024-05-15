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الجيش: توقيف 3 أشخاص في الميناء - طرابلس لإقدامهم على الاتجار بالمخدرات وتعاطيها
أمن وقضاء
2024-05-15 | 05:22
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الجيش: توقيف 3 أشخاص في الميناء - طرابلس لإقدامهم على الاتجار بالمخدرات وتعاطيها
أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، أنه بتاريخ 14 /5 /2024، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منزل مطلوبين في منطقة الميناء – طرابلس، وأوقفت المواطنين (ع.ا.) و(ف.ب.) و(ا.و.) لإقدامهم على الاتجار بالمخدرات وتعاطيها. وضبطت في حوزتهم سلاحا حربيا وكمية من المخدرات.
وبحسب البيان، فقد سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
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