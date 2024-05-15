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يقوم بسرقة السيارات بواسطة رافعة على أنها عائدة له ومعطلة

أمن وقضاء
2024-05-15 | 05:45
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يقوم بسرقة السيارات بواسطة رافعة على أنها عائدة له ومعطلة
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يقوم بسرقة السيارات بواسطة رافعة على أنها عائدة له ومعطلة

توافرت معلومات بتاريخ 06-05-2024، حول قيام مجهول بسرقة سيارة من محلة صيدا عن طريق إرسال رافعة سيارات وتحميلها بحجة أنها عائدة له وهي معطلة.

على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات إجراءاتها الاستعلامية لتحديد هوية مالك السيارة، حيث تم التواصل معه وأفاد أن سيارته معطّلة وأنه ليس من أرسل الرافعة لنقلها. بنتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها الشعبة، توصّلت إلى تحديد هوية المتورّط بعملية السرقة، وتبيّن أنه نفّذ عدة عمليات سرقة سيارات بالطريقة نفسها وهو المدعو:خ. ش. (من مواليد عام ١٩٦٥، لبناني).

بالتاريخ ذاته، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات شعبة المعلومات من توقيفه بكمين محكم في محلة صيدا.

وبالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بسرقة سيارات بطريقة احتيالية بواسطة رافعة.

وأجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.

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