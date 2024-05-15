يسرق مضخّات مياه وبطاريات... "المعلومات" تكشف هويته وتوقفه

بعد أن كَثُرَت في الآونة الأخيرة عمليات سرقة بطاريات ومضخّات مياه في العديد من مناطق محافظة جبل لبنان من قبل مجهول، كثّفت شعبة المعلومات دورياتها في المناطق التي تكثر فيها العمليات المذكورة للعمل على رصد السارق وتوقيفه.



وعلى أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية الفاعل وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها، توصّلت إلى تحديد هويته وهو المدعو: خ. ع. (من مواليد عام ۱۹۷۳، لبناني).



بتاريخ 10- 05- 2024 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في محلة طريق الجديدة على متن دراجة آلية -تم ضبطها-. وبتفتيشه



والدراجة، تم ضبط مسدس حربي وأدوات سرقة.



وبالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بتنفيذ العديد من عمليات سرقة البطاريات ومضخات المياه من مناطق محافظة جبل لبنان منها: انطلياس، الزلقا، وزوق مصبح.



وبناءً على إشارة القضاء، عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورته، وطلبت من الذين وقعوا ضحية أعماله وتعرّفوا إليه، الحضور إلى مركز مفرزة جونيه القضائية في وحدة الشّرطة القضائيّة، الكائن في سراي جونية، أو الاتّصال على الرقم: 650014-09 تمهيداً لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة.