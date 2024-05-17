توقيف عصابة سرقة

عملت دوريّة من القوّة الضاربة في المديريّة العامّة لأمن الدولة، على توقيف أربعة أشخاصٍ من التّابعيّة السوريّة بالإضافة إلى لبنانيّ، يشكّلون عصابةً تنشط في مجال السرقة على أنواعها، وقيامهم أيضاً بأعمال تشليحٍ في منطقة الضاحية الجنوبيّة وجبل لبنان وعلى طريق المطار.



بوشر التحقيق باشراف القضاء المختصّ، لإجراء المقتضى القانونيّ بحقّهم.