مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية يلقي القبض على إثنين من عصابة سرقة سيارات

في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات سرقة السيارات في مختلف المناطق اللبنانية، وبتاريخ 10-5-2024، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت عناصر مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية في وحدة الشرطة القضائية من توقيف كل من السوريين:

ع. ض. (مواليد عام 1991)

م. ل. (مواليد عام 1992)

ر. ع. (مواليد عام 2001) تبين انها تنشط في مجال الدعارة.



وبالتحقيق معهم، اعترف كل من (ع. ض.) و (م. ل.) بسرقة أكثر من /26/ سيارة بالاشتراك مع آخرين كانا قد أوقفا سابقًا.



وقد أجري المقتضى القانوني بحقهم، أودعوا القضاء المختص بناءً على إشارته.