الدفاع المدني: إنقاذ جريحين إثر غارة إسرائيلية على منزلين في العدوسية

اعلن الدفاع المدني ان عناصره عملت في تمام الساعة 12:00 من تاريخ اليوم الواقع في 2024/05/17 على انقاذ جريحين من تحت الانقاض اصيبا اثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلين في بلدة العدوسية - الزهراني. فيما تولت جهات اخرى نقلهما الى المستشفى.