حاول بيع عقار لا يملكه عبر التزوير... فأوقفته أمن الدولة

بعد ورود معلومات لأمن الدولة في الجنوب عن محاولة أحد المواطنين بيع عقار في إحدى بلدات الجنوب بطريقة تزوير مستنداته، أوقفت دورية من مديرية الجنوب الإقليمية (ق. ح.)، بعد أخذ إشارة القضاء، وتم استدعاء مختار البلدة المبيع فيها العقار، بالإضافة إلى الكاتب العدل وصاحب العقار، والتحقيق جار لكشف باقي المتورطين.