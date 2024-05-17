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الأمن العام في قرطبا أقفل محلًا تجاريًا في البلدة يشغله سوريون وأوقف آخرين دخلوا لبنان بطريقة غير شرعية في المغيري

أمن وقضاء
2024-05-17 | 09:49
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الأمن العام في قرطبا أقفل محلًا تجاريًا في البلدة يشغله سوريون وأوقف آخرين دخلوا لبنان بطريقة غير شرعية في المغيري
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الأمن العام في قرطبا أقفل محلًا تجاريًا في البلدة يشغله سوريون وأوقف آخرين دخلوا لبنان بطريقة غير شرعية في المغيري

اقفل مركز قرطبا الاقليمي في المديرية العامة لامن العام بمؤازرة دائرة الامن القومي في المديرية بالشمع الاحمر محلًا تجاريًا في البلدة يشغله سوريون. كما اوقف في بلدة المغيري في قضاء جبيل ڤانًا متجولًا لبيع الالبسة على متنه سوريون دخلوا الى لبنان بطريقة غير شرعية ولا يملكون الاوراق الثبوتية.

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