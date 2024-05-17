تدابير سير اعتبارا من يوم غد ولغاية أسبوعين من "الفوروم دي بيروت" باتجاه جسر الفيات

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أن إحدى الشركات المُتعهدّة ستقوم اعتبارا من يوم غد 18/05/2024 ولغاية أسبوعين، بإنارة شوارع "اميل لحود – بيار الجميل - قصر العدل" على الطاقة الشمسية، وذلك من الساعة 6،30 حتى الساعة 15،00. وستؤدّي هذه الأعمال إلى قطع السير على مسرب واحد من المسلك الممتدّ من "الفوروم دي بيروت" باتجاه جسر "الفيات".



لذلك، طلبت هذه المديرية العامة من المواطنين أخذ العلم والتقيّد بإرشادات وتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي، وبالإشارات التوجيهيّة الموضوعة في المكان تسهيلا لحركة السير ومنعا للازدحام.