الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
البقاع
19
o
الجنوب
21
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
21
o
متن
21
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
21
o
البقاع
19
o
الجنوب
21
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
21
o
متن
21
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
آخر مستجدات قضية توقيف عراقيين في مطار بيروت...
أمن وقضاء
2024-05-17 | 13:03
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
آخر مستجدات قضية توقيف عراقيين في مطار بيروت...
في جديد قضية توقيف أحد عشر عراقياً في مطار بيروت الدولي الأسبوع الماضي بعد إعادتهم من السعودية على خلفية حيازتهم على تأشيرات سعودية صحيحة بموجب أوراق اقامة مزورة، وبعدما تبين أن أحد أصحاب شركات السفر في العراق إحتال عليهم، ألقى جهاز الأمن الوطني العراقي القبض على صاحب الشركة المدعو عبد الرضا حسن الكرعاوي، وهو عراقي الجنسية، بحسب ما أعلنت إندبندنت عراقية التي نشرت صورة عن جواز سفره.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
أمن وقضاء
أخبار دولية
توقيف
عراقيين
مطار بيروت
العراق
التالي
مجموعة نساء سرقن مبلغًا ماليًّا كبيرًا من أحد المنازل في بدارو..وتوقيف 3 منهنّ
تعميم صورة المفقودة ريم الأحمد
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-05-15
جديد قضية توقيف عراقيين في مطار بيروت... التزوير حصل في العراق
تقارير نشرة الاخبار
2024-05-15
جديد قضية توقيف عراقيين في مطار بيروت... التزوير حصل في العراق
0
أخبار لبنان
2024-03-20
مصدر لـ"أ.ف.ب": الافراج عن تاجر مخدرات فرنسي بسند إقامة بعد توقيفه في مطار بيروت
أخبار لبنان
2024-03-20
مصدر لـ"أ.ف.ب": الافراج عن تاجر مخدرات فرنسي بسند إقامة بعد توقيفه في مطار بيروت
0
أمن وقضاء
05:53
توقيف عصابة سرقة
أمن وقضاء
05:53
توقيف عصابة سرقة
0
أمن وقضاء
01:52
مجموعة نساء سرقن مبلغًا ماليًّا كبيرًا من أحد المنازل في بدارو..وتوقيف 3 منهنّ
أمن وقضاء
01:52
مجموعة نساء سرقن مبلغًا ماليًّا كبيرًا من أحد المنازل في بدارو..وتوقيف 3 منهنّ
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
جديد خطة قوى الأمن في بيروت وضواحيها: مخالفات عدم تسديد الميكانيك بالمئات... وهذا ما عليكم فعله!
تقارير نشرة الاخبار
13:25
جديد خطة قوى الأمن في بيروت وضواحيها: مخالفات عدم تسديد الميكانيك بالمئات... وهذا ما عليكم فعله!
0
أمن وقضاء
10:30
تدابير سير اعتبارا من يوم غد ولغاية أسبوعين من "الفوروم دي بيروت" باتجاه جسر الفيات
أمن وقضاء
10:30
تدابير سير اعتبارا من يوم غد ولغاية أسبوعين من "الفوروم دي بيروت" باتجاه جسر الفيات
0
أمن وقضاء
09:49
الأمن العام في قرطبا أقفل محلًا تجاريًا في البلدة يشغله سوريون وأوقف آخرين دخلوا لبنان بطريقة غير شرعية في المغيري
أمن وقضاء
09:49
الأمن العام في قرطبا أقفل محلًا تجاريًا في البلدة يشغله سوريون وأوقف آخرين دخلوا لبنان بطريقة غير شرعية في المغيري
0
أمن وقضاء
08:24
حاول بيع عقار لا يملكه عبر التزوير... فأوقفته أمن الدولة
أمن وقضاء
08:24
حاول بيع عقار لا يملكه عبر التزوير... فأوقفته أمن الدولة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
08:41
التحكم المروري: قطع السير محلة عين المريسة تقاطع فينيسيا من قبل بعض المحتجين
آخر الأخبار
08:41
التحكم المروري: قطع السير محلة عين المريسة تقاطع فينيسيا من قبل بعض المحتجين
0
أخبار دولية
10:00
إسرائيل تعتبر إتهامات بريتوريا بشأن الإبادة في غزة منفصلة تمامًا عن الحقائق
أخبار دولية
10:00
إسرائيل تعتبر إتهامات بريتوريا بشأن الإبادة في غزة منفصلة تمامًا عن الحقائق
0
أمن وقضاء
09:49
الأمن العام في قرطبا أقفل محلًا تجاريًا في البلدة يشغله سوريون وأوقف آخرين دخلوا لبنان بطريقة غير شرعية في المغيري
أمن وقضاء
09:49
الأمن العام في قرطبا أقفل محلًا تجاريًا في البلدة يشغله سوريون وأوقف آخرين دخلوا لبنان بطريقة غير شرعية في المغيري
0
فنّ
12:50
بفضل عائدات حفلاته... موسيقي بريطاني شهير يدخل نادي أصحاب المليارات
فنّ
12:50
بفضل عائدات حفلاته... موسيقي بريطاني شهير يدخل نادي أصحاب المليارات
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
13:58
إسرائيل تدافع عن الضرورة العسكرية لهجومها على قطاع غزة أمام محكمة العدل الدولية
أخبار دولية
13:58
إسرائيل تدافع عن الضرورة العسكرية لهجومها على قطاع غزة أمام محكمة العدل الدولية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
الإتحاد اللبناني لكرة السلة يمنح الجيل الجديد الفرصة لاكتساب الخبرات عبر بطولات عديدة
تقارير نشرة الاخبار
13:54
الإتحاد اللبناني لكرة السلة يمنح الجيل الجديد الفرصة لاكتساب الخبرات عبر بطولات عديدة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
لفتة من مؤسسة "تكريم" تجاه البروفسور الراحل روبير صاصي في موناكو وتكريم شخصيات إستثنائية
تقارير نشرة الاخبار
13:49
لفتة من مؤسسة "تكريم" تجاه البروفسور الراحل روبير صاصي في موناكو وتكريم شخصيات إستثنائية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
بوتين وشي يضعان الغرب أمام مفترق من التساؤل…
تقارير نشرة الاخبار
13:34
بوتين وشي يضعان الغرب أمام مفترق من التساؤل…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
تداعيات النزوح الإقتصادية والإجتماعية والديموغرافية بالأرقام
تقارير نشرة الاخبار
13:30
تداعيات النزوح الإقتصادية والإجتماعية والديموغرافية بالأرقام
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
أجهزة الأمن الإسرائيلية أوصت بإنهاء الحرب
تقارير نشرة الاخبار
13:29
أجهزة الأمن الإسرائيلية أوصت بإنهاء الحرب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
جديد خطة قوى الأمن في بيروت وضواحيها: مخالفات عدم تسديد الميكانيك بالمئات... وهذا ما عليكم فعله!
تقارير نشرة الاخبار
13:25
جديد خطة قوى الأمن في بيروت وضواحيها: مخالفات عدم تسديد الميكانيك بالمئات... وهذا ما عليكم فعله!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
دوما: بلدة نموذجية بإقتصادها وإنمائها
تقارير نشرة الاخبار
13:18
دوما: بلدة نموذجية بإقتصادها وإنمائها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
"مشوار رايحين مشوار" إلى دوما التي تحتفل بلقب أجمل البلدات السياحية حول العالم
تقارير نشرة الاخبار
13:15
"مشوار رايحين مشوار" إلى دوما التي تحتفل بلقب أجمل البلدات السياحية حول العالم
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
13:16
مذكرة بتمديد مهلة قبول طلبات الترشيح للامتحانات الرسمية
خبر عاجل
13:16
مذكرة بتمديد مهلة قبول طلبات الترشيح للامتحانات الرسمية
2
امن وقضاء
04:35
مصلحة تسجيل السيارات والآليات: مواعيد فتح مركز الدكوانة لفك حجز المركبات والدراجات
امن وقضاء
04:35
مصلحة تسجيل السيارات والآليات: مواعيد فتح مركز الدكوانة لفك حجز المركبات والدراجات
3
اقتصاد
02:14
إنخفاض إضافي بأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:14
إنخفاض إضافي بأسعار المحروقات...
4
خبر عاجل
06:15
وزارة السياحة تطلق الحملة السياحية الصيفية: "مشوار رايحين مشوار"
خبر عاجل
06:15
وزارة السياحة تطلق الحملة السياحية الصيفية: "مشوار رايحين مشوار"
5
منوعات
08:13
سمعوا صرخاته من تحت الأرض... دُفن حيًا لـ4 أيام وهكذا خلصوه: جريمة قتل انكشفت وهذا مصير المدفون! (فيديو)
منوعات
08:13
سمعوا صرخاته من تحت الأرض... دُفن حيًا لـ4 أيام وهكذا خلصوه: جريمة قتل انكشفت وهذا مصير المدفون! (فيديو)
6
فنّ
03:38
هل سيلقى القبض على اصالة نصري فور وصولها إلى لبنان؟
فنّ
03:38
هل سيلقى القبض على اصالة نصري فور وصولها إلى لبنان؟
7
فنّ
04:51
ممثلة مصريّة تعرّضت للتحرّش في حفل وائل جسار.. والنيابة العامة تتدخّل!
فنّ
04:51
ممثلة مصريّة تعرّضت للتحرّش في حفل وائل جسار.. والنيابة العامة تتدخّل!
8
تقارير نشرة الاخبار
13:25
جديد خطة قوى الأمن في بيروت وضواحيها: مخالفات عدم تسديد الميكانيك بالمئات... وهذا ما عليكم فعله!
تقارير نشرة الاخبار
13:25
جديد خطة قوى الأمن في بيروت وضواحيها: مخالفات عدم تسديد الميكانيك بالمئات... وهذا ما عليكم فعله!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More