آخر مستجدات قضية توقيف عراقيين في مطار بيروت...

في جديد قضية توقيف أحد عشر عراقياً في مطار بيروت الدولي الأسبوع الماضي بعد إعادتهم من السعودية على خلفية حيازتهم على تأشيرات سعودية صحيحة بموجب أوراق اقامة مزورة، وبعدما تبين أن أحد أصحاب شركات السفر في العراق إحتال عليهم، ألقى جهاز الأمن الوطني العراقي القبض على صاحب الشركة المدعو عبد الرضا حسن الكرعاوي، وهو عراقي الجنسية، بحسب ما أعلنت إندبندنت عراقية التي نشرت صورة عن جواز سفره.