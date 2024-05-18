الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
البقاع
27
o
الجنوب
26
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
26
o
متن
26
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لو ما التقينا
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
البقاع
27
o
الجنوب
26
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
26
o
متن
26
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
توقيف شخص بكمينٍ محكم في محلّة البرج الشّمالي - صور
أمن وقضاء
2024-05-18 | 05:06
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
توقيف شخص بكمينٍ محكم في محلّة البرج الشّمالي - صور
بنتيجة الجهود الميدانيّة والاستعلاميّة، التي قامت بها القطعات المختصّة في شعبة المعلومات، تمكّنت شعبة المعلومات بقوى الامن الداخلي من تحديد مكان وجود أحد المطلوبين للقضاء بموجب ثلاث ملاحقات قضائيّة، وذلك في محلّة برج الشّمّالي، ويدعى: ز.ح. (من مواليد عام ١٩٩٤، فلسطيني) وبحقّه مذكرة توقيف بجرم مخدّرات، بلاغ مذكّرة توقيف بجرم إطلاق نار من سلاح حربي، وبلاغ بحث وتحرٍّ بجرم مخدّرات.
بتاريخ 6-5-2024، وبعد رصد ومراقبة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة، من توقيفه، بعد تنفيذ كمينٍ محكمٍ في المحلّة المذكورة.
تم تسليمه الى القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، عملاً بإشارة القضاء المختص.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
أمن وقضاء
بكمينٍ
محلّة
البرج
الشّمالي
التالي
نازحون أخلوا مجمع الواحة في الكورة لعدم حيازتهم إقامات
جديد خطة قوى الأمن في بيروت وضواحيها: مخالفات عدم تسديد الميكانيك بالمئات... وهذا ما عليكم فعله!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2024-05-16
بكمين محكم... توقيف مطلوب بجرائم مخدّرات وترويج عملة مزيّفة
أمن وقضاء
2024-05-16
بكمين محكم... توقيف مطلوب بجرائم مخدّرات وترويج عملة مزيّفة
0
أمن وقضاء
2024-04-19
ترأس عصابة سرقة درّاجات آليّة... توقيف قاصر بكمين محكم في السعديّات
أمن وقضاء
2024-04-19
ترأس عصابة سرقة درّاجات آليّة... توقيف قاصر بكمين محكم في السعديّات
0
أخبار دولية
2024-03-06
الكرملين: لا نعترف بمذكرتي التوقيف الصادرتين عن المحكمة الجنائية الدولية ضد قائدين عسكريين روسيين
أخبار دولية
2024-03-06
الكرملين: لا نعترف بمذكرتي التوقيف الصادرتين عن المحكمة الجنائية الدولية ضد قائدين عسكريين روسيين
0
أخبار دولية
2024-03-05
المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرتي توقيف بحق ضابطين روسيين
أخبار دولية
2024-03-05
المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرتي توقيف بحق ضابطين روسيين
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
07:07
نازحون أخلوا مجمع الواحة في الكورة لعدم حيازتهم إقامات
أمن وقضاء
07:07
نازحون أخلوا مجمع الواحة في الكورة لعدم حيازتهم إقامات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
جديد خطة قوى الأمن في بيروت وضواحيها: مخالفات عدم تسديد الميكانيك بالمئات... وهذا ما عليكم فعله!
تقارير نشرة الاخبار
13:25
جديد خطة قوى الأمن في بيروت وضواحيها: مخالفات عدم تسديد الميكانيك بالمئات... وهذا ما عليكم فعله!
0
أمن وقضاء
13:03
آخر مستجدات قضية توقيف عراقيين في مطار بيروت...
أمن وقضاء
13:03
آخر مستجدات قضية توقيف عراقيين في مطار بيروت...
0
أمن وقضاء
10:30
تدابير سير اعتبارا من يوم غد ولغاية أسبوعين من "الفوروم دي بيروت" باتجاه جسر الفيات
أمن وقضاء
10:30
تدابير سير اعتبارا من يوم غد ولغاية أسبوعين من "الفوروم دي بيروت" باتجاه جسر الفيات
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2024-01-20
أويس مخللاتي يدخل القفص الذهبي.. شاهدوا زوجته الحسناء اللاتينيّة
فنّ
2024-01-20
أويس مخللاتي يدخل القفص الذهبي.. شاهدوا زوجته الحسناء اللاتينيّة
0
منوعات
2024-03-06
للمرة الأولى... الحملان "ذات الأنف الأسود" تولد خارج موطنها الأصلي: من أجمل الخراف حول العالم! (صور)
منوعات
2024-03-06
للمرة الأولى... الحملان "ذات الأنف الأسود" تولد خارج موطنها الأصلي: من أجمل الخراف حول العالم! (صور)
0
أخبار لبنان
08:03
خلع باب كنيسة مار إليشاع في إدة – جبيل وسرقة صندوق النذورات
أخبار لبنان
08:03
خلع باب كنيسة مار إليشاع في إدة – جبيل وسرقة صندوق النذورات
0
أمن وقضاء
05:06
توقيف شخص بكمينٍ محكم في محلّة البرج الشّمالي - صور
أمن وقضاء
05:06
توقيف شخص بكمينٍ محكم في محلّة البرج الشّمالي - صور
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
06:01
حزب الله نشر مشاهد من عملية استهداف قاعدة تسنوبار 651 الإسرائيليّة
أخبار لبنان
06:01
حزب الله نشر مشاهد من عملية استهداف قاعدة تسنوبار 651 الإسرائيليّة
0
تقارير نشرة الاخبار
05:04
“دكتور فوود” يعود إلى الواجهة من جديد… تطور قضائيّ لافت
تقارير نشرة الاخبار
05:04
“دكتور فوود” يعود إلى الواجهة من جديد… تطور قضائيّ لافت
0
أخبار دولية
01:22
البيت الأبيض: أميركيون عاملون في المجال الطبيّ غادروا غزة بعد أن حوصروا في المستشفى
أخبار دولية
01:22
البيت الأبيض: أميركيون عاملون في المجال الطبيّ غادروا غزة بعد أن حوصروا في المستشفى
0
أخبار دولية
00:49
بوتين يلمح إلى أنّه لن يلتزم بهدنة أولمبية وسيواصل المعارك في أوكرانيا
أخبار دولية
00:49
بوتين يلمح إلى أنّه لن يلتزم بهدنة أولمبية وسيواصل المعارك في أوكرانيا
0
أخبار دولية
00:30
زيلينسكي لفرانس برس: أوكرانيا ليس لديها سوى ربع الوسائل الدفاعية الجوية التي تحتاجها
أخبار دولية
00:30
زيلينسكي لفرانس برس: أوكرانيا ليس لديها سوى ربع الوسائل الدفاعية الجوية التي تحتاجها
0
أخبار دولية
13:58
إسرائيل تدافع عن الضرورة العسكرية لهجومها على قطاع غزة أمام محكمة العدل الدولية
أخبار دولية
13:58
إسرائيل تدافع عن الضرورة العسكرية لهجومها على قطاع غزة أمام محكمة العدل الدولية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
الإتحاد اللبناني لكرة السلة يمنح الجيل الجديد الفرصة لاكتساب الخبرات عبر بطولات عديدة
تقارير نشرة الاخبار
13:54
الإتحاد اللبناني لكرة السلة يمنح الجيل الجديد الفرصة لاكتساب الخبرات عبر بطولات عديدة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
لفتة من مؤسسة "تكريم" تجاه البروفسور الراحل روبير صاصي في موناكو وتكريم شخصيات إستثنائية
تقارير نشرة الاخبار
13:49
لفتة من مؤسسة "تكريم" تجاه البروفسور الراحل روبير صاصي في موناكو وتكريم شخصيات إستثنائية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
بوتين وشي يضعان الغرب أمام مفترق من التساؤل…
تقارير نشرة الاخبار
13:34
بوتين وشي يضعان الغرب أمام مفترق من التساؤل…
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
13:16
مذكرة بتمديد مهلة قبول طلبات الترشيح للامتحانات الرسمية
خبر عاجل
13:16
مذكرة بتمديد مهلة قبول طلبات الترشيح للامتحانات الرسمية
2
تقارير نشرة الاخبار
13:25
جديد خطة قوى الأمن في بيروت وضواحيها: مخالفات عدم تسديد الميكانيك بالمئات... وهذا ما عليكم فعله!
تقارير نشرة الاخبار
13:25
جديد خطة قوى الأمن في بيروت وضواحيها: مخالفات عدم تسديد الميكانيك بالمئات... وهذا ما عليكم فعله!
3
اخبار البرامج
14:00
"قلب بيي كلّو حب ومحبة"... نجل الراحل إيلي صنيفر يتحدث عن مرض والده وتدهور حالته الصحية! (فيديو)
اخبار البرامج
14:00
"قلب بيي كلّو حب ومحبة"... نجل الراحل إيلي صنيفر يتحدث عن مرض والده وتدهور حالته الصحية! (فيديو)
4
تقارير نشرة الاخبار
13:29
أجهزة الأمن الإسرائيلية أوصت بإنهاء الحرب
تقارير نشرة الاخبار
13:29
أجهزة الأمن الإسرائيلية أوصت بإنهاء الحرب
5
صحة وتغذية
15:00
بذور اليقطين... تعرّفوا على فوائدها الصحية المذهلة للجسم!
صحة وتغذية
15:00
بذور اليقطين... تعرّفوا على فوائدها الصحية المذهلة للجسم!
6
اسرار
23:30
أسرار الصحف المحلية ١٨-٥-٢٠٢٤
اسرار
23:30
أسرار الصحف المحلية ١٨-٥-٢٠٢٤
7
فنّ
03:42
سيرين عبد النور بإطلالة تضجّ أنوثة في السعودية.. فستانها برز رشاقتها (صور)
فنّ
03:42
سيرين عبد النور بإطلالة تضجّ أنوثة في السعودية.. فستانها برز رشاقتها (صور)
8
فنّ
04:25
"قرروا يحطّولنا ظبوطة"... كارمن لبس تطلق صرخة ضدّ الحملة الأمنيّة لضبط مخالفات السير
فنّ
04:25
"قرروا يحطّولنا ظبوطة"... كارمن لبس تطلق صرخة ضدّ الحملة الأمنيّة لضبط مخالفات السير
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More