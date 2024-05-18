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مشاهد الفوضى على طرقات لبنان لا تنتهي... طفلة تخرج من نافذة السيارة على الأوتوستراد

أمن وقضاء
2024-05-18 | 11:04
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مشاهد الفوضى على طرقات لبنان لا تنتهي... طفلة تخرج من نافذة السيارة على الأوتوستراد
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مشاهد الفوضى على طرقات لبنان لا تنتهي... طفلة تخرج من نافذة السيارة على الأوتوستراد

لا تنتهي مشاهد الفوضى على طرقات لبنان، اذ أظهرت صورة طفلة وهي تخرج من نافذة السيارة فيما كان السائق يقود بسرعة على أوتوستراد نهر الكلب. 
 
 
 

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