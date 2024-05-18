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الجيش: توقيف شخصين في بلدتي العريضة والعمارة لارتكابهما جرائم مختلفة

أمن وقضاء
2024-05-18 | 12:27
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الجيش: توقيف شخصين في بلدتي العريضة والعمارة لارتكابهما جرائم مختلفة
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الجيش: توقيف شخصين في بلدتي العريضة والعمارة لارتكابهما جرائم مختلفة

دهمت دورية من مديرية المخابرات في بلدة العريضة – عكار منزل المواطن (ل.د.) وأوقفته، وهو مطلوب بموجب عدة مذكرات توقيف لارتكابه جرائم: إطلاق النار، فرض الخوات، السرقة والسطو المسلح، ولقيامه بسرقة أحد المراكز التجارية في جبيل بتاريخ 2 أيار 2023.

وأوقفت دورية أخرى في بلدة العمارة – عكار المواطن (خ.ع.)، المطلوب لارتكابه جرائم إطلاق النار وإحراق منازل، وافتعال إشكالات ما أدى إلى مقتل أحد المواطنين، وضبطت في حوزته مسدسًا حربيًا.
بوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.

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