بيان لقوى الأمن حول إشكال المريجة: الخطة الأمنية هي لحماية الناس

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أن عددا من المحتجّين على الخطة الأمنية قاموا برمي مركز فصيلة المريجة بالحجارة وإطلاق النّار في الهواء، فقام العناصر بإطلاق النار في الهواء لإبعادهم من المكان.



وأكدت في بلا، أنه لم ينتج عن هذا الإشكال أي قتيل أو إصابة في صفوف المحتجين أو العسكرييّن، بعكس ما تتداوله بعض وسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي.



وأعلنت أنه ترفض الاعتداء على قطعاتها وعناصرها مهما كانت الذرائع، مع العلم أن هذه الخطّة الأمنيّة كانت مطلب الجميع لحماية المواطنين على الطرقات العامة من عمليات النشل والسلب والتصرفات المتهوّرة لسائقي الدراجات، إضافةً إلى عدم ارتدائهم الخوذة الواقية، مما أدّى إلى ارتفاع عدد القتلى منهم، في حوادث السير.



وأكدت هذه المديرية العامة أن الخطة الأمنية هي لحماية الناس وليس للاقتصاص أو التشفّي منهم، فقد نتج عنها انخفاضاً كبيراً في الجرائم.