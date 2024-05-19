إخماد حريق داخل هنغار في الغازية

اخمد عناصر من الدفاع المدني معززين بالآليات من مراكز متعددة وبعد جهود مضنية استمرت منذ الساعة ١٦:٠٠ ولغاية الساعة ١٩:٠٠ من تاريخ ٢٠٢٤/٥/١٨ حريقًا شب داخل هنغار لتخزين الاخشاب عند جسر سينيق في الغازية - صيدا.



وقد اقتصرت الاضرار على الماديات.