قوى الأمن: توقيف منفذ أكثر من ٧٠ عملية سرقة سيارات من مختلف المناطق

بعد أن حصلت عمليات سرقة سيارات قديمة الطراز من مختلف المناطق اللبنانية، وبخاصة في مدينة صيدا ومسلك عاليه صوفر وساحل المتن.



كثّفت القطعات المختصة استقصاءاتها وتحريّاتها لكشف هوية الفاعل في أماكن حصول عمليات السرقة. ونتيجة المتابعة الاستعلامية والتقنية المكثّفة، توصّلت شعبة المعلومات إلى تحديد هوية السارق، ويدعى: ي. ف. (مواليد عام 1988، لبناني) وهو من أصحاب السوابق الجرمية بقضايا سرقة سيارات ومخدّرات.



بتاريخ 14-5-2024، رصدته إحدى دوريات الشعبة اثناء تجوّله على متن سيارة نوع "نيسان ميكرا" لون أحمر تبيّن أنها مسروقة من مدينة صيدا، وقد تمت متابعته وأقيمت حواجز وكمائن على الطرقات التي يسلكها باتجاه منطقة البقاع، وبوصوله الى محلة مفرق المرج، ألقي القبض عليه وجرى ضبط السيارة المسروقة. وبتفتيشه والمركبة الآلية، عُثِرَ بحوزته على مجموعة من مفاتيح السيارات.



بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة تنفيذه أكثر من /70/ عملية سرقة سيارة من مختلف المناطق اللبنانية مستخدمًا المفاتيح التي ضبطت بحوزته، وأضاف أنه كان يستهدف السيارات قديمة الطراز وذلك لسهولة فتحها. كما أفاد أنه كان يقوم ببيع السيارات المسروقة لأحد الأشخاص في منطقة بريتال – العمل جار لتوقيفه- لقاء مبالغ مالية أو مخدِّرات.



أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.