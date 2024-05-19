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الخطة الامنية مستمرة وعلى كل مخالف تسوية أوضاعه
أمن وقضاء
2024-05-19 | 13:23
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الخطة الامنية مستمرة وعلى كل مخالف تسوية أوضاعه
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الخطة الامنية مستمرة وعلى كل مخالف تسوية أوضاعه
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