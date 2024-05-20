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توقيف إحدى أخطر عصابات سرقة الأسلاك الكهربائية عن الشبكة العامة استهدفت عشرات البلدات
أمن وقضاء
2024-05-20 | 03:08
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توقيف إحدى أخطر عصابات سرقة الأسلاك الكهربائية عن الشبكة العامة استهدفت عشرات البلدات
في إطار المتابعة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لعمليات سرقة الكابلات الكهربائيّة عن الشّبكة العامّة في مختلف المناطق اللبنانية، تمكنت من تحديد السّيّارات المستخدمة في عمليات السّرقة ونقل المسروقات، وهي نوع "لاند روفر" لون أسود، و"لاند روفر" لون فضي، و"بيك أب" لون أبيض، و"رابيد" لون أبيض. بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات توصّلت الشّعبة الى تحديد هويّة مستخدمي السّيّارات المذكورة، وهم كلٌّ من:
س. ح. د. (من مواليد العام ۱۹۸۷، لبناني) وهو الرأس المدبّر لعمليات السّرقة في مناطق الشوف، ومن أصحاب السّوابق بجرائم سرقة، ضرب وإيذاء، حريق مفتعل، حيازة أسلحة حربيّة وحجز حريّة.
ح. ي. (من مواليد العام ۱۹۹۲، لبناني) وهو الرأس المدبّر لعمليات السّرقة في مناطق الجنوب، ومن أصحاب السّمعة السّيئة لجهة السرقة.
ع. ع. (من مواليد العام ۲۰۰۹، سوري)
م. ع. (من مواليد العام ٢٠٠٤، مكتوم القيد) من أصحاب السّوابق في مجال سرقة الأسلاك الكهربائية.
ح. ع. (من مواليد العام ١٩٨٥، مكتوم القيد) من أصحاب السّوابق في مجال سرقة الأسلاك الكهربائية.
م. ب. (من مواليد العام ۲۰۰۰، سوري)
بتواريخ 5 و9 و10-5-2024، وبعد عمليات رصد ومراقبة دقيقة، نفّذتها القوّة الخاصّة في الشّعبة، تابعت تحرّكات الأوّل انطلاقا من بلدة كفرنبرخ وأوقفته في محلّة ضهر البيدر، على متن آليّة "لاند روفر" لون فضّي. كما أوقفت الثّاني في الصرفند، على متن "رابيد" لون أبيض. كذلك، نفّذت القوّة الخاصّة مداهمات وكمائن نتج عنها توقيف الثاّلث والرابع والخامس في بلدة شتورا، وأوقفت الأخير في ضهر البيدر على متن "لاند روفر" لون أسود. تمّ ضبط الآليات كما تم ضبط "قطّاعات حديدية" وهواتف خلوية ومبالغ مالية.
بالتحقيق معهم، اعترفوا بقيامهم بتنفيذ عشرات عمليات سرقة الأسلاك الكهربائيّة عن الشّبكة العامّة، استهدفت حوالى /67/ بلدة منها: مزرعة الشّوف، كفرنبرخ، بتلون، بقعاتا، معاصر الشوف، عين زحلتا، بيت الدين، معاصر بيت الدين، بعقلين، بعدران، عين الحلزون، أغميد، مزرعة الضهر، بحمدون، عاليه، شاناي، بتاتر، ضهور العبادية، الباروك، دير القمر، مجدل بعنا، كفر قطرا، فريديس، صوفر، السّمقانية، قرنايل، حمانا، كفر سلوان، كفر عقاب، جوار الحوز، الدوار، بولونيا، بكفيا، عين عار، مزرعة يشوع، بعبدات، جورة البلوط، دير طاميش جعيتا عشقوت فقرا، الرميلة، الجيّه، عرمون، قبرشمول، بساتين، عدلون، السكسكيّة، البابليّة، الخرايب الغسانية، مغدوشة، العدوسية، الخريبة، الزهراني، مرجعيون، ميس، تفاحتا، رفتا، صير الغريبة، كوثرية الرز، عين تنورة، حاصبيا، راشيا الوادي، العباسية، المروانية، والنجارية.
بحيث كان الأخير يقوم بنقل الأسلاك المسروقة الى منطقة البقاع/ مفرق الروضة على متن اللاند روفر لون أسود، بمعدل /150/ كيلو في كل مرة وبيعها في بؤر مختلفة.
بنتيجة المتابعة، تمكّنت الشّعبة من تحديد أصحاب البؤر التي تم بيع المسروقات فيها والعمل جارٍ لتوقيفهم، علماً أنّه قد تم ختم البؤر بالشّمع الأحمر.
اجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوفين، وأودعوا مع السّيارات المضبوطة المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل لا يزال جارياً لتوقيف متورطين آخرين.
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