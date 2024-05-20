الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

توقيف إحدى أخطر عصابات سرقة الأسلاك الكهربائية عن الشبكة العامة استهدفت عشرات البلدات

أمن وقضاء
2024-05-20 | 03:08
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
توقيف إحدى أخطر عصابات سرقة الأسلاك الكهربائية عن الشبكة العامة استهدفت عشرات البلدات
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
توقيف إحدى أخطر عصابات سرقة الأسلاك الكهربائية عن الشبكة العامة استهدفت عشرات البلدات

 
في إطار المتابعة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لعمليات سرقة الكابلات الكهربائيّة عن الشّبكة العامّة في مختلف المناطق اللبنانية، تمكنت من تحديد السّيّارات المستخدمة في عمليات السّرقة ونقل المسروقات، وهي نوع "لاند روفر" لون أسود، و"لاند روفر" لون فضي، و"بيك أب" لون أبيض، و"رابيد" لون أبيض. بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات توصّلت الشّعبة الى تحديد هويّة مستخدمي السّيّارات المذكورة، وهم كلٌّ من:

 س. ح. د. (من مواليد العام ۱۹۸۷، لبناني) وهو الرأس المدبّر لعمليات السّرقة في مناطق الشوف، ومن أصحاب السّوابق بجرائم سرقة، ضرب وإيذاء، حريق مفتعل، حيازة أسلحة حربيّة وحجز حريّة.
ح. ي. (من مواليد العام ۱۹۹۲، لبناني) وهو الرأس المدبّر لعمليات السّرقة في مناطق الجنوب، ومن أصحاب السّمعة السّيئة لجهة السرقة.
ع. ع. (من مواليد العام ۲۰۰۹، سوري)
م. ع. (من مواليد العام ٢٠٠٤، مكتوم القيد) من أصحاب السّوابق في مجال سرقة الأسلاك الكهربائية.
ح. ع. (من مواليد العام ١٩٨٥، مكتوم القيد) من أصحاب السّوابق في مجال سرقة الأسلاك الكهربائية.
م. ب. (من مواليد العام ۲۰۰۰، سوري)

بتواريخ 5 و9 و10-5-2024، وبعد عمليات رصد ومراقبة دقيقة، نفّذتها القوّة الخاصّة في الشّعبة، تابعت تحرّكات الأوّل انطلاقا من بلدة كفرنبرخ وأوقفته في محلّة ضهر البيدر، على متن آليّة "لاند روفر" لون فضّي. كما أوقفت الثّاني في الصرفند، على متن "رابيد" لون أبيض. كذلك، نفّذت القوّة الخاصّة مداهمات وكمائن نتج عنها توقيف الثاّلث والرابع والخامس في بلدة شتورا، وأوقفت الأخير في ضهر البيدر على متن "لاند روفر" لون أسود. تمّ ضبط الآليات كما تم ضبط "قطّاعات حديدية" وهواتف خلوية ومبالغ مالية.

بالتحقيق معهم، اعترفوا بقيامهم بتنفيذ عشرات عمليات سرقة الأسلاك الكهربائيّة عن الشّبكة العامّة، استهدفت حوالى /67/ بلدة منها: مزرعة الشّوف، كفرنبرخ، بتلون، بقعاتا، معاصر الشوف، عين زحلتا، بيت الدين، معاصر بيت الدين، بعقلين، بعدران، عين الحلزون، أغميد، مزرعة الضهر، بحمدون، عاليه، شاناي، بتاتر، ضهور العبادية، الباروك، دير القمر، مجدل بعنا، كفر قطرا، فريديس، صوفر، السّمقانية، قرنايل، حمانا، كفر سلوان، كفر عقاب، جوار الحوز، الدوار، بولونيا، بكفيا، عين عار، مزرعة يشوع، بعبدات، جورة البلوط، دير طاميش  جعيتا  عشقوت  فقرا، الرميلة، الجيّه، عرمون، قبرشمول، بساتين، عدلون، السكسكيّة، البابليّة، الخرايب الغسانية، مغدوشة، العدوسية، الخريبة، الزهراني، مرجعيون، ميس، تفاحتا، رفتا، صير الغريبة، كوثرية الرز، عين تنورة، حاصبيا، راشيا الوادي، العباسية، المروانية، والنجارية.

بحيث كان الأخير يقوم بنقل الأسلاك المسروقة الى منطقة البقاع/ مفرق الروضة على متن اللاند روفر لون أسود، بمعدل /150/ كيلو في كل مرة وبيعها في بؤر مختلفة.

بنتيجة المتابعة، تمكّنت الشّعبة من تحديد أصحاب البؤر التي تم بيع المسروقات فيها والعمل جارٍ لتوقيفهم، علماً أنّه قد تم ختم البؤر بالشّمع الأحمر.

اجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوفين، وأودعوا مع السّيارات المضبوطة المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل لا يزال جارياً لتوقيف متورطين آخرين.
 

أخبار لبنان

آخر الأخبار

أمن وقضاء

عصابات

الأسلاك

الكهربائية

الشبكة

العامة

استهدفت

عشرات

البلدات

خط لبنان قبرص للهجرة غير الشرعية... النقلة والسجن بعشرة آلاف دولار
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2024-05-14

شعبة المعلومات توقف متورطين بسرقة أسلاك كهربائية عن الشبكة العامة في الكورة وبشري وجرود جبيل

LBCI
أمن وقضاء
2024-03-21

نفذّا عمليات سرقة كابلات كهربائية عن الشبكة العامة في مناطق النبطية... وشعبة المعلومات ألقت القبض عليهما

LBCI
أمن وقضاء
2024-03-20

توقيف شخص يقوم بتصنيع إحدى أخطر أنواع المخدرات بمساعدة زوجته

LBCI
أمن وقضاء
11:32

قوى الأمن: توقيف منفذ أكثر من ٧٠ عملية سرقة سيارات من مختلف المناطق

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
13:30

خط لبنان قبرص للهجرة غير الشرعية... النقلة والسجن بعشرة آلاف دولار

LBCI
أمن وقضاء
13:27

إليكم آلية فك حجز الدراجات النارية والسيارات

LBCI
أمن وقضاء
13:23

الخطة الامنية مستمرة وعلى كل مخالف تسوية أوضاعه

LBCI
أمن وقضاء
11:32

قوى الأمن: توقيف منفذ أكثر من ٧٠ عملية سرقة سيارات من مختلف المناطق

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
01:44

معلومات أساسية عن محمد مخبر الذي من المتوقع أن يصبح الرئيس الموقت لايران

LBCI
أخبار دولية
16:32

في سباق مع الوقت.. اليكم آخر مستجدات سقوط طائرة الرئيس الإيراني

LBCI
أخبار دولية
23:44

التلفزيون الرسميّ الإيرانيّ: لا توجد أي علامة حياة في حطام مروحية رئيسي

LBCI
آخر الأخبار
2024-04-08

أوتوستراد جبيل ما زال مقفلا بالاتجاهين احتجاحا على خطف باسكال سليمان

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
16:32

في سباق مع الوقت.. اليكم آخر مستجدات سقوط طائرة الرئيس الإيراني

LBCI
رياضة
13:33

طرابلس تستقبل بطولة لبنان في الـduathlon

LBCI
أمن وقضاء
13:30

خط لبنان قبرص للهجرة غير الشرعية... النقلة والسجن بعشرة آلاف دولار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

هل بات الاتفاق الاستراتيجي بين الرياض وواشنطن قريباً؟ وماذا عن التطبيع السعودي مع إسرائيل؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

رئيسي هو الرئيس الإيراني الثامن بعد الثورة الاسلامية... اليكم أبرز محطات عمله السياسي

LBCI
أمن وقضاء
13:27

إليكم آلية فك حجز الدراجات النارية والسيارات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

تفاصيل عن الموقف الأميركي بشأن حادثة طائرة الرئيس الايراني

LBCI
أمن وقضاء
13:23

الخطة الامنية مستمرة وعلى كل مخالف تسوية أوضاعه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

أمهز للـLBCI: يبدو أن طائرة رئيسي اصطدمت بالجبل

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
14:32

التلفزيون الرسمي الايراني: الهلال الأحمر الإيراني ينفي تقريرا لوسائل إعلام حكومية عن العثور على حطام طائرة الرئيس

LBCI
أخبار دولية
09:01

تعرض طائرة مروحية في قافلة تقل الرئيس الإيراني لحادث وتقارير أولية تشير إلى حادث هبوط صعب

LBCI
خبر عاجل
14:18

التلفزيون الرسمي: فرق الانقاذ تعثر على حطام طائرة الرئيس رئيسي

LBCI
خبر عاجل
13:56

مجهولون في سيارة رباعية الدفع أطلقوا النار منذ قليل على بيت الكتائب المركزي في الصيفي وفروا إلى جهة مجهولة

LBCI
خبر عاجل
00:00

مسؤول إيرانيّ لرويترز: وفاة الرئيس الإيرانيّ ووزير الخارجية في حادث الهليكوبتر

LBCI
آخر الأخبار
10:59

مسؤول إيراني لرويترز: حياة الرئيس الايراني ووزير الخارجية في خطر بعد حادث المروحية ولا نزال يحدونا الأمل لكن المعلومات الواردة من موقع التحطم مقلقة للغاية

LBCI
آخر الأخبار
23:48

مسؤول لرويترز: طائرة الرئيس الإيراني احترقت بالكامل في حادث التحطم وللأسف على الأرجح جميع الركاب لقوا حتفهم

LBCI
آخر الأخبار
10:17

وكالة إرنا: المروحية التي كانت تقل الرئيس الايراني ومرافقيه تعرضت لحادث في منطقة غابات ديزمار بين قريتي عوزي وبير داود

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More