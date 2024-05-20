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أقدم على عدّة عمليات سرقة دراجات آلية... هل وقعتم ضحية أعماله؟
أمن وقضاء
2024-05-20 | 05:32
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أقدم على عدّة عمليات سرقة دراجات آلية... هل وقعتم ضحية أعماله؟
عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة الموقوف: و. س. (من مواليد عام 1986، مكتوم القيد) لقيامه بعدّة عمليات سرقة دراجات آلية في منطقة الضاحية الجنوبية وضواحيها.
بالتحقيق معه من قبل فصيلة الأوزاعي في وحدة الدرك الإقليمي، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة إقدامه على العديد من عمليات السرقة طالت دراجات آلية ولا سيّما في منطقة الضاحية الجنوبية.
لــذلك، تطلب هذه المديرية العامة من الذين وقعوا ضحية أعماله وتعرّفوا إليه، الاتصال بالفصيلة المذكورة على الرقم 450897-01، تمهيداً لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
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