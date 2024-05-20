ينشط بترويج المخدّرات برفقة زوجته... كمين محكم أسفر عن توقيفهما في خلدة

توافرت معلومات للمجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائيّة عن قيام أحد الأشخاص بترويج المواد المخدّرة وسرقة درّاجات آليّة.ونتيجة الاستقصاءات والتحريّات، توصّلت عناصر هذه المجموعة إلى تحديد هويّته، ويدعى: ي. ع. (مواليد عام 2004، لبناني).وبتاريخ 11-5-2024 وفي محلة خلدة، نصبت له قوة من المجموعة الخاصة كمينًا محكمًا أسفر عن توقيفه بالجرم المشهود على متن سيّارة نوع "هيونداي"، أثناء قيامه بترويج المخدّرات برفقة زوجته: س. س. (مواليد عام 2004، لبنانيّة) بتفتيشهما والسيّارة، تمّ ضبط كمية من المخدرات مُعدّة للترويج عبارة عن:-24 مظروفًا من مادة الكوكايين-4 مظاريف بداخلها مادة الماريجوانا-5 مظاريف تحتوي على مادة حشيشة الكيف.وقد تبيّن من خلال التحقيقات تورط (ي. ع.) بجرائم ابتزاز، وباستماعه اعترف بما نسب إليه.وأودعا المراجع المختصة، لإجراء المقتضى القانوني بحقهما، بناء على إشارة القضاء.