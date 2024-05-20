غادرت منزل ذويها ولم تَعُد... وقوى الأمن تعمّم صورتها

عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقودة رنيم جهاد عثمان (مواليد عام 2000، فلسطينيّة) التي غادرت منزل ذويها الكائن في مخيّم نهر البارد حوالي الساعة 07،00 من تاريخ 18-05-2024 إلى جهة مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.



لذلك، طلبت هذه المديرية العامة من الذين شاهدوها أو يعرفون مكان وجودها، الاتّصال بمخفر مخيّم نهر البارد في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: 471958-06 للإدلاء بما لديهم من معلومات.