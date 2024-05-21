أمن الدولة: تنفيذ قرارات الإخلاء في الشمال مع تجاوب تامّ من قبل النازحين السوريين (صور)

نفّذت دوريّات من أمن الدولة جولة على السوريّين الذين تمّ توجيه إنذارات لهم بالإخلاء في بلدة كوبّا في الشمال، وكان تجاوبهم ١٠٠ % .



وقد خلت البلدة من أيّ تواجد للنازحين السوريين فيها، ولا تزال الحملة مستمرّة تنفيذاً لقرارَي وزارة الداخلية ومحافظ الشمال، القاضيين بتنفيذ إنذارات وإخلاء مختلف البلدات الشمالية.