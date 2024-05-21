الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
البقاع
32
o
الجنوب
26
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
26
o
متن
26
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لآخر العمر
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
البقاع
32
o
الجنوب
26
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
26
o
متن
26
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بيان للجيش حول شاحنة البترون المحمّلة بالمسدسات
أمن وقضاء
2024-05-21 | 05:36
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
بيان للجيش حول شاحنة البترون المحمّلة بالمسدسات
أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، أنه بتاريخ 20 / 5 / 2024، اشتعلت شاحنة محمّلة بالزيوت في بلدة بسبينا - البترون وتبيّن أنها كانت تحمل 304 مسدسات مهربة ومخفية فوق المحرك مع كمية من المماشط.
وبحسب البيان، فقد أوقفت مديرية المخابرات عددًا من الأشخاص المشتبه في تورطهم بعملية التهريب. وقد عمل الجيش على تفتيش الشاحنات الأخرى التي وصلت مع هذه الشاحنة على متن باخرة إلى مرفأ طرابلس، وتبين أنها تحمل مواد وبضائع مختلفة، ولم يُعثَر على أي أسلحة أو ممنوعات داخلها.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
أمن وقضاء
الجيش
شاحنة
البترون
المسدسات
التالي
قضية أمل شعبان تابع... قاضي التحقيق في بيروت يصدر قراره الظني
أمن الدولة: تنفيذ قرارات الإخلاء في الشمال مع تجاوب تامّ من قبل النازحين السوريين (صور)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
14:05
اشتعال شاحنة محملة بالأسلحة في البترون.. اليكم التفاصيل
أخبار لبنان
14:05
اشتعال شاحنة محملة بالأسلحة في البترون.. اليكم التفاصيل
0
أخبار دولية
2024-04-09
الجيش الإسرائيلي: 468 شاحنة محملة مساعدات دخلت قطاع غزة الثلاثاء
أخبار دولية
2024-04-09
الجيش الإسرائيلي: 468 شاحنة محملة مساعدات دخلت قطاع غزة الثلاثاء
0
آخر الأخبار
2024-04-08
النائب غادة أيوب للـLBCI: أحد المشاركين الفعليين بعملية خطف باسكال سليمان أصبح بقبضة الجيش ويبدو ان الاتجاه الذي سلكته السيارة التي قامت بالعملية كان من البترون الى الشمال فالحدود
آخر الأخبار
2024-04-08
النائب غادة أيوب للـLBCI: أحد المشاركين الفعليين بعملية خطف باسكال سليمان أصبح بقبضة الجيش ويبدو ان الاتجاه الذي سلكته السيارة التي قامت بالعملية كان من البترون الى الشمال فالحدود
0
آخر الأخبار
10:03
الجيش الإسرائيلي: قواتنا تخوض اشتباكات مع مسلحين في جنين وقضت على عدد منهم
آخر الأخبار
10:03
الجيش الإسرائيلي: قواتنا تخوض اشتباكات مع مسلحين في جنين وقضت على عدد منهم
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
07:49
سرقوا أسلاكًا كهربائيّة وكابلات اتّصالات... اثنين منهم سقطا وأحدهما مطلوب خطر
أمن وقضاء
07:49
سرقوا أسلاكًا كهربائيّة وكابلات اتّصالات... اثنين منهم سقطا وأحدهما مطلوب خطر
0
أمن وقضاء
06:31
سقوط عامل داخل خزان زيت في سلعاتا - البترون والبحث جار عنه
أمن وقضاء
06:31
سقوط عامل داخل خزان زيت في سلعاتا - البترون والبحث جار عنه
0
أمن وقضاء
05:42
قضية أمل شعبان تابع... قاضي التحقيق في بيروت يصدر قراره الظني
أمن وقضاء
05:42
قضية أمل شعبان تابع... قاضي التحقيق في بيروت يصدر قراره الظني
0
أمن وقضاء
03:32
أمن الدولة: تنفيذ قرارات الإخلاء في الشمال مع تجاوب تامّ من قبل النازحين السوريين (صور)
أمن وقضاء
03:32
أمن الدولة: تنفيذ قرارات الإخلاء في الشمال مع تجاوب تامّ من قبل النازحين السوريين (صور)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
09:47
الجميّل عن شاحنات الأسلحة: من يدخلها؟ ولأي أغراض؟
أخبار لبنان
09:47
الجميّل عن شاحنات الأسلحة: من يدخلها؟ ولأي أغراض؟
0
خبر عاجل
09:02
معلومات للـLBCI: ضبط 400 مسدس تركي في شاحنة في مرفأ طرابلس كانت محملة بألواح حديدية بعد تفتيش 6 شاحنات مماثلة
خبر عاجل
09:02
معلومات للـLBCI: ضبط 400 مسدس تركي في شاحنة في مرفأ طرابلس كانت محملة بألواح حديدية بعد تفتيش 6 شاحنات مماثلة
0
أخبار لبنان
08:05
حاصباني تقدم بإسم "الجمهورية القوية" باقتراح قانون يتيح دفع الضرائب من الحسابات المصرفية القديمة
أخبار لبنان
08:05
حاصباني تقدم بإسم "الجمهورية القوية" باقتراح قانون يتيح دفع الضرائب من الحسابات المصرفية القديمة
0
أخبار لبنان
08:39
سرور: وصلنا إلى تسوية لمعالجة أوضاع كل العاملين في الأفران تحت سقف القانون
أخبار لبنان
08:39
سرور: وصلنا إلى تسوية لمعالجة أوضاع كل العاملين في الأفران تحت سقف القانون
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:58
الأنصاري: من السابق لأوانه أن تعلق الدوحة على قرار المدعي العام للجنائية الدولية
أخبار دولية
07:58
الأنصاري: من السابق لأوانه أن تعلق الدوحة على قرار المدعي العام للجنائية الدولية
0
أخبار دولية
07:56
الآلاف يشيّعون الرئيس الإيراني ووزير خارجيته في شوارع تبريز
أخبار دولية
07:56
الآلاف يشيّعون الرئيس الإيراني ووزير خارجيته في شوارع تبريز
0
أخبار دولية
03:43
الحوثيون في اليمن أسقطوا مسيرة أميركية فوق محافظة البيضاء
أخبار دولية
03:43
الحوثيون في اليمن أسقطوا مسيرة أميركية فوق محافظة البيضاء
0
أخبار دولية
02:55
بدء مراسم تشييع الرئيس الإيراني ووزير خارجيته في مدينة تبريز (فيديو)
أخبار دولية
02:55
بدء مراسم تشييع الرئيس الإيراني ووزير خارجيته في مدينة تبريز (فيديو)
0
أخبار دولية
01:37
خريجون بجامعة ييل الأميركية ينسحبون من حفل للتخرج دعما للفلسطينيين
أخبار دولية
01:37
خريجون بجامعة ييل الأميركية ينسحبون من حفل للتخرج دعما للفلسطينيين
0
أخبار دولية
01:02
بايدن: هجوم إسرائيل في غزة "ليس إبادة جماعية"
أخبار دولية
01:02
بايدن: هجوم إسرائيل في غزة "ليس إبادة جماعية"
0
أخبار دولية
14:12
إسرائيل سارعت للتصدي لقرار الجنائية الدولية.... إليكم تفاصيل الموقف الإسرائيلي وأبعاده
أخبار دولية
14:12
إسرائيل سارعت للتصدي لقرار الجنائية الدولية.... إليكم تفاصيل الموقف الإسرائيلي وأبعاده
0
أخبار لبنان
14:05
اشتعال شاحنة محملة بالأسلحة في البترون.. اليكم التفاصيل
أخبار لبنان
14:05
اشتعال شاحنة محملة بالأسلحة في البترون.. اليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
شركة ipt تمنح تلاميذ لبنان فرصة رسم الوطن الذي يحلمون به في مسابقة فابريانو للرسم
تقارير نشرة الاخبار
13:59
شركة ipt تمنح تلاميذ لبنان فرصة رسم الوطن الذي يحلمون به في مسابقة فابريانو للرسم
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
08:15
هيئة إدارة السير تذكر باستقبال المواطنين لإنجاز معاملاتهم المتعلقة بتسجيل دراجاتهم النارية أو فك حجزها
خبر عاجل
08:15
هيئة إدارة السير تذكر باستقبال المواطنين لإنجاز معاملاتهم المتعلقة بتسجيل دراجاتهم النارية أو فك حجزها
2
خبر عاجل
09:02
معلومات للـLBCI: ضبط 400 مسدس تركي في شاحنة في مرفأ طرابلس كانت محملة بألواح حديدية بعد تفتيش 6 شاحنات مماثلة
خبر عاجل
09:02
معلومات للـLBCI: ضبط 400 مسدس تركي في شاحنة في مرفأ طرابلس كانت محملة بألواح حديدية بعد تفتيش 6 شاحنات مماثلة
3
أخبار لبنان
14:05
اشتعال شاحنة محملة بالأسلحة في البترون.. اليكم التفاصيل
أخبار لبنان
14:05
اشتعال شاحنة محملة بالأسلحة في البترون.. اليكم التفاصيل
4
أمن وقضاء
05:36
بيان للجيش حول شاحنة البترون المحمّلة بالمسدسات
أمن وقضاء
05:36
بيان للجيش حول شاحنة البترون المحمّلة بالمسدسات
5
صحف اليوم
23:39
الخطة الأمنية مستمرّة في بيروت الكبرى... وهذا ما قاله مصدر في "الداخلية" لـ"الشرق الأوسط"
صحف اليوم
23:39
الخطة الأمنية مستمرّة في بيروت الكبرى... وهذا ما قاله مصدر في "الداخلية" لـ"الشرق الأوسط"
6
امن وقضاء
11:51
مذكرة توقيف غيابية في حق دكتور فود
امن وقضاء
11:51
مذكرة توقيف غيابية في حق دكتور فود
7
أمن وقضاء
01:53
شعبة المعلومات تكشف ملابسات جريمة القتل التي حصلت في محلة الدورة وتُلقي القبض على الفاعل وشريكه
أمن وقضاء
01:53
شعبة المعلومات تكشف ملابسات جريمة القتل التي حصلت في محلة الدورة وتُلقي القبض على الفاعل وشريكه
8
اقتصاد
02:00
إنخفاض بأسعار المحروقات
اقتصاد
02:00
إنخفاض بأسعار المحروقات
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More