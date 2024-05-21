سقوط عامل داخل خزان زيت في سلعاتا - البترون والبحث جار عنه

تعرض العامل "ل.ع" من سكان منطقة جبل محسن في طرابلس لحادثة سقوط داخل خزان زيت الصويا اثناء عمله داخل احدى شركات الزيوت في منطقة سلعاتا قضاء البترون.



وقد هرعت على الفور فرق الدفاع المدني والصليب الاحمر اللبناني الى المكان، وسط انتشار للقوى الامنية.



ولاحقًا، عثر على العامل من جبل محسن متوفيًا.



ويذكر انه اثناء افراغ حمولة الصويا، انجرف عليه جب حبوب الصويا حيث استغرق العمل على انتشاله قرابة الساعة.





